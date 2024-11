Aiwanger will mit bayerischen Landräten in den Bundestag kommen

Der FW-Chef will diesmal unbedingt bei der Bundestagswahl erfolgreich sein – über den Weg dreier Direktmandate. In Bayern greift er dazu auf erfahrene Kommunalpolitiker seiner Partei zurück.

Von Johann Osel

Um mit seinen Freien Wählern diesmal in den Bundestag zu kommen, greift Parteichef Hubert Aiwanger auf erfahrene Landräte zurück. Nach Informationen der SZ soll es ein entsprechendes Kandidaten-Team geben, dessen Mitglieder in Bayern Direktmandate holen sollen. Darunter befindet sich der Landshuter Landrat Peter Dreier. Er selbst bestätigte seine Kandidatur am Mittwochabend in lokalen Medien. Außerdem soll, wie in Parteikreisen zu hören ist, die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller zum Team gehören. Weitere Kandidaten mit kommunalpolitischer Erfahrung und in Aiwangers Augen Erfolg versprechenden Aussichten könnten womöglich noch dazukommen.