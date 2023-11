In Fesseln vor den Richter

Seit den beiden Fluchten aus Gerichtsgebäuden Anfang des Jahres geht die Justiz in Bayern auf Nummer sicher - auch wenn den Angeklagten keine Gewaltdelikte vorgeworfen werden.

Von Lina Krauß und Max Weinhold

Seit Montag steht der CSU-Bürgermeister von Seeg, Markus Berktold, als Angeklagter vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Ihm wird Betrug in Millionenhöhe vorgeworfen. Berktold sitzt deswegen seit zehn Monaten in U-Haft. Als er am ersten Verhandlungstag den Sitzungssaal betrat, fiel ein Detail auf: Er trug Fußfesseln - eine drastische Methode, um die Flucht eines Angeklagten zu verhindern. Dabei muss sich Berktold nicht wegen eines Gewaltverbrechens vor Gericht verantworten.