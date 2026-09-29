Vom Tatort Tiny House über einen Mord mit einem Masskrug bis zum rätselhaften Tod auf einem Ufologen-Kongress: Anfang 2027 werden die „ Rosenheim -Cops“ 25 Jahre alt. Der Geburtstag fällt mitten in Staffel 26.

Jetzt zeigt das ZDF 24 neue Ermittlungen der Teams in der Voralpenidylle (Streaming möglich seit 29. September; Ausstrahlung von 6. Oktober an). Dabei gibt es dieses Mal Besonderheiten und wegweisende Einschnitte. 13 Fakten zum Mitreden – für eingefleischte Fans und solche, die es werden wollen. Oder all jene, die nur mal kurz vorbeizappen:

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Was ist in der 26. Staffel besonders?

Schauspielerin Marisa Burger steigt als Sekretärin Miriam Stockl nach rund einem Vierteljahrhundert aus. Von Anfang an leitete sie das Polizeisekretariat, stolperte selbst über Leichen oder ermittelte mit. Kult wurde ihr Ausspruch „Es gabat a Leich“.

Auf dem Posten folgt nach der Episode „Es gabat an Abschied“, die am 24. November ausgestrahlt werden soll, Christin Lange (Sarah Thonig). Sie arbeitete bislang am Empfang. Solange ist Stockl also noch zu sehen – und betont in den ersten neuen Folgen auch, wie erfahren sie in ihrem Job sei.

Übrigens ist Burgers Abschied nicht der Einzige: Auch Christian K. Schaeffer hört als Gastronom Ignaz „Jo“ Caspar im „Times Square“ auf. Künftig leitet Yasmin Rabe (Maya Haddad) laut der Produktion eine neue Tagesbar.

Wo kann man die „Rosenheim-Cops“ sehen?

Das ZDF zeigt die neuen Folgen immer dienstags um 19.25 Uhr nach den „heute“-Nachrichten und dem Wetter. Sie dauern knapp 45 Minuten. Eine Woche vorher erscheinen sie schon in der Mediathek.

Im ZDF-Streamingportal sind auch ältere Staffeln verfügbar. Je eine Folge davon strahlt das ZDF nachmittags um 16.10 Uhr aus.

Sämtliche Episoden kann man laut dem Sender bei Magenta TV, Amazon, Disney+, iTunes, Google Play, AppleTV, Blue, Waipu und O2 finden.

Wie erfolgreich ist die Serie?

Über all die Jahre schwankt der Marktanteil laut ZDF im Schnitt um 16 Prozent. Rund 3,7 bis 4,9 Millionen Menschen schalteten ein, wobei sich die Grundlage für die erfassten Daten über all die Jahre hier und da etwas geändert hat.

Seit wann gibt es die „Rosenheim-Cops“?

Die allererste Folge „Der Tote am See“ wurde am 9. Januar 2002 ausgestrahlt.

Wer ist immer noch dabei?

Neben Marisa Burger alias Stockl sind Polizist Michael Mohr (Max Müller) und Marie Hofer (Karin Thaler) von Beginn an Teil des Ensembles. Mohr ermittelt emsig an der Seite der Kommissare und schlug einst eine Beförderung aus – weil die nur mit einer Versetzung nach Unterfranken möglich gewesen wäre.

Karin Thaler (links), Max Müller und Marisa Burger sind von Anfang an bei den „Rosenheim-Cops“ dabei. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hofer ist die Schwester des früheren Kommissars Korbinian Hofer. Sie machte zwischenzeitlich Karriere in der Kommunalpolitik und bekam auch als enge Vertraute von Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda) eine immer wichtigere Rolle.

Welche Auffälligkeiten gab es in all den Jahren?

Schauspieler Joseph Hannesschläger, der Kommissar-Urgestein Korbinian Hofer darstellte, starb im Januar 2020 im Alter von 57 Jahren. Doch die Serie verkraftete den Verlust: Dieter Fischer alias Kommissar Anton Stadler, der Hofer schon vorher hin und wieder vertreten hatte, rückte nach.

Wer die Serie von Anfang an schaut, bemerkt auch, dass Marie Hofer zu Beginn einen Sohn hat, der immer seltener auftaucht. Und plötzlich ist von ihm gar keine Rede mehr.

Wie viele Leichen gab es schon?

So ganz genau hat nach Angaben der Produktion niemand nachgezählt. Mehr als 600 seien es aber allemal. Auch zwei Morde in einer Folge gab es schon.

Was muss man über die Hauptkommissare wissen?

Die Gesichter der Kommissare Anton Stadler und Sven Hansen (Igor Jeftic) kannte das Stammpublikum schon, bevor die beiden Mordfälle aufklärten. Denn in früheren Folgen waren beide als Verdächtige zu sehen. Dieter Fischer spielte in Staffel 7 zunächst sogar mal einen Angehörigen eines Mordopfers.

Welche Promis haben schon bei den „Rosenheim-Cops“ mitgespielt?

Die Liste ist lang. Neben prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern wie Christine Neubauer, Wayne Carpendale und Tom Beck waren etwa das Duo Erkan und Stefan, die Moderatoren Dieter Thomas Heck und Rudi Cerne sowie Sänger Andreas Gabalier zu sehen. Moderatorin Verona Pooth saß für ihre Rolle im Rollstuhl, Schauspielerin Simone Thomalla trat als Zwillingsschwestern auf.

Von wem stammt die Titelmelodie?

Der Song „Pfeif drauf“ kommt von der Band Haindling.

Welches Gebäude dient als Außenkulisse für das Polizeipräsidium?

Das (echte) Rosenheimer Rathaus. Oberbürgermeister Abuzar Erdogan (SPD) ist überzeugt, „dass es nicht nur das meistfotografierte Gebäude Rosenheims, sondern eines der bekanntesten Rathäuser Deutschlands ist“.

Die ersten Folgen wurden sogar im Inneren gedreht, bevor die Kulisse in der Bavaria Filmstadt (in Grünwald bei München) entstand.

Warum funktioniert die Kombination aus Mordfall und bayerischer Gemütlichkeit so gut?

„Wenn man bedenkt, dass Bayern das deutsche Bundesland mit den meisten Gästeübernachtungen ist, dann zeigt das schon, dass Landschaft und Kultur einen hohen überregionalen Reiz ausstrahlen“, meint Rosenheims Oberbürgermeister Erdogan. Das gepaart mit Kriminalfällen vor Alpenkulisse und sympathischen Ermittlern sei mit Sicherheit eine der Erfolgsformeln für den großen Erfolg der ZDF-„Rosenheim-Cops“.

„Ich bekomme immer wieder E-Mails mit der Frage, wie sich die vielen Mordfälle und Verhaftungen auf die Demografie in Rosenheim auswirken“, verrät der Rathauschef. „Natürlich immer mit einem Augenzwinkern.“

Darsteller Müller nennt als Gründe die Schönheit von Oberbayern, „wenig Blut“ und Schauspieler, „die in Ruhe kreativ sein dürfen“.

Kann man Drehorte in Rosenheim besuchen?

Ja. Die Stadtführer bieten vier Angebote mit Bezug zur Serie an, darunter „Auf den Spuren der Rosenheim-Cops“ und eine Tagestour für Fans. Teils werden sie als öffentliche Führungen, teils als Gruppentouren gebucht. Allein in diesem Jahr (Stand 1. September) haben einem Stadtsprecher zufolge an 1007 Führungen 17 746 Menschen teilgenommen.