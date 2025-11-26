Wenn man als Politiker in Bayern dick auftragen wollte, war die Familienpolitik in den vergangenen Jahren stets ein dankbares Thema. „Bayern ist Familienland“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), als er 2018 die ersten Bescheide für das bayerische Familiengeld übergab. Den Satz haben er und auch seine Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) seither in vielen Variationen wiederholt. Vorreiter in der Familienpolitik sei Bayern, sagte Scharf etwa. Die Kinder hätten im „Familienland Nummer eins“ beste Startchancen.