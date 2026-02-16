Am 27. Januar gab es Tränen im Münchner „Campus Kommunikation“ der Evangelischen Landeskirche in Bayern (ELKB) – so erzählen es Menschen, die dabeigewesen sind. Oberkirchenrat Stefan Blumtritt kam zur Vollversammlung der mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und er hatte schlechte Nachrichten dabei. Die Landeskirche streicht von Ende 2026 an das Geld für den Evangelischen Presseverband für Bayern (EPV), ersatzlos. Das sind 2,6 Millionen Euro pro Jahr. Ausgenommen ist nur die evangelische Nachrichtenagentur epd. Ein Schock für die Angestellten, die nun um ihre Jobs fürchten müssen.