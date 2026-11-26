Die Masche ist nun wahrlich nicht neu, aber trotz zahlreicher Medienberichte und Warnungen durch die Polizei offenbar immer noch erfolgreich. So wie in einigen Fällen, die sich im April und Mai dieses Jahres in mehreren Orten in Bayern ereignet haben. Dabei schlossen sich nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft mindestens drei Täter zu einer Bande zusammen, um durch betrügerische Anrufe mit dem sogenannten Enkeltrick ältere Menschen um viel Geld zu bringen. Letztlich erbeuteten sie dabei eine beachtliche Summe.

Bisher noch unbekannte Täter riefen ausgewählte, vorwiegend ältere Frauen an und gaben sich als Vertreter von Polizei oder Staatsanwaltschaft aus. Sie behaupteten, die Tochter der jeweils Angerufenen habe einen tödlichen Unfall verursacht. Als Kaution sollten hohe Geldbeträge oder Wertgegenstände an einen Abholer ausgehändigt werden – was teilweise auch geschah.

Seit Donnerstag muss sich dafür ein 30-jähriger Mann am Landgericht Regensburg verantworten, der nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft in den fünf angeklagten Fällen als besagter Abholer agiert haben soll. Den Opfern entstand dabei ein Gesamtschaden von etwa 900 000 Euro. Der Großteil entfiel allein auf eine Seniorin aus München, die von der Bande laut Anklage um mindestens 850 000 Euro betrogen wurde.

Gleich zum Prozessauftakt macht der Angeklagte klar, dass er für das, was er getan hat, „die volle Verantwortung übernehmen wird“. So trägt es sein Verteidiger in einer Erklärung vor. Das Ganze tue ihm „unfassbar leid“. Das Ausmaß des Schadens, den er damit angerichtet habe, sei seinem Mandanten nicht bewusst gewesen, erklärt der Anwalt. Hineingeraten sei er in die ganze Sache aufgrund seiner Arbeitslosigkeit und Geldnot zu der betreffenden Zeit.

Die Masche, nach der die Bande vorging, war offenbar sehr ausgeklügelt und perfide. So gaben sich die Anrufer laut Anklage nicht nur als Polizisten aus, sondern untermauerten ihre Geschichte vom angeblich tödlichen Verkehrsunfall durch weitere Protagonisten. Dabei wurde das Telefon etwa an eine Täterin weitergereicht, die weinte und „Mama, es ist etwas ganz Schreckliches passiert“, in den Hörer sagte. Danach wurde das Telefon auch noch an angebliche Staatsanwälte, Rechtspfleger und Anwälte weitergereicht.

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In zwei der fünf angeklagten Fälle waren die Täter am Ende nicht erfolgreich. Sowohl eine Frau aus Kulmbach, die von der Bande Ende April kontaktiert wurde, als auch eine 84-Jährige aus Regensburg erkannten die Betrugsmasche noch rechtzeitig und übergaben die geforderten Wertgegenstände letztlich nicht. Die Regensburgerin rief, als der Angeklagte an ihrer Wohnungstür klingelte, die echte Polizei und öffnete auf deren Anweisung die Tür nicht.

In Absprache mit der echten Polizei habe sie die Täter hingehalten und so getan, als würde sie noch mehr Bargeld in ihrer Wohnung suchen, berichtet die 84-Jährige als Zeugin in der Verhandlung. „Ich habe ein bisschen mitgespielt, aber übergeben habe ich nichts“, sagt sie. Der Angeklagte wurde schließlich verhaftet.

Zuvor hatte die Betrügerbande aber schon dreimal erfolgreich zugeschlagen und dabei eine stattliche Summe erbeutet. In Hof händigte eine Frau dem Angeklagten Schmuck, Goldmünzen und Bargeld im Gesamtwert von 20 000 Euro aus. In Schwabach übergab ihm eine Seniorin Schmuck im Wert von 10 000 Euro. Der größte Schaden entstand allerdings einem Opfer aus München, das laut Anklage 90 Goldbarren, 101 Goldmünzen und 820 Silbermünzen im Gesamtwert von etwa 850 000 Euro bei dem Betrug verlor.

Der Angeklagte hat von der Beute offenbar nichts abbekommen. Diese hat er nach eigenen Angaben auf Parkplätzen jeweils zum Weitertransport abgegeben. Wie sein Anwalt zum Prozessbeginn am Donnerstag mitteilt, habe er auch von dem Monatslohn in Höhe von 3000 bis 3500 Euro, die man ihm für seine Tätigkeit versprochen habe, „keinen Cent gesehen“.

Hineingeraten war der Angeklagte in die Sache seinen Angaben zufolge durch einen Bekannten, der ihn in seinem serbischen Heimatdorf für den Job angeworben habe. Dieser habe ihn gefragt, ob er nicht Geld verdienen möchte. Er müsste nach Deutschland fahren, Gegenstände abholen und dafür sorgen, dass sie nach Serbien kommen.

„Ihm war schon bewusst aufgrund der Umstände, dass das nichts Legales ist“, erklärt sein Verteidiger in der Verhandlung. Zu den genauen Abläufen könne sein Mandant aber nichts sagen, die Hintermänner kenne er nicht. Seine Anweisungen habe er von einem ihm Unbekannten über ein Handy erhalten. „Ihm kam das natürlich spanisch vor“, räumt der Verteidiger für seinen Mandanten ein, „aber er hat sich aufgrund seiner Geldsorgen dazu hinreißen, da mitzumachen“.