Nun wird der Pumpspeicher Riedl zu einem Fall für Bayerns oberste Verwaltungsrichter. Dieser Tage hat der Bund Naturschutz (BN) beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München die Begründung seiner Klage gegen das 400-Millionen-Euro-Projekt an der Donauleiten nahe dem niederbayerischen Jochenstein eingereicht. Dass der BN gegen den Pumpspeicher Riedl klagt, hatten der neue BN-Chef Martin Geilhufe und der BN-Vorsitzende in der Region Passau, Karl Haberzettl, bereits Anfang Dezember öffentlich gemacht.

„Der BN steht wie kein zweiter Verband zur Energiewende“, sagt Martin Geilhufe. „Außerdem ist für uns unumstritten, dass es für eine erfolgreiche Energiewende dringend und ausreichend Speicher für überschüssigen Wind- und Solarstrom braucht.“ Aber den Pumpspeicher Riedl, der einmal der größte seiner Art in Bayern werden und Strom für eine Stadt von der Größe Passaus speichern können soll, lehnt der BN entschieden ab. Und zwar schon seit vielen Jahren. Nun will die Organisation das Projekt vor Gericht zu Fall bringen.

Zum einen macht BN-Chef Geilhufe dafür Naturschutzgründe geltend. „Das Kraftwerk mit seinem 24 Hektar großen Speicherbecken ist aus unserer Sicht ein so massiver Eingriff in die einmalige Flora und Fauna an der Donauleiten und das europäische Schutzgebiet dort, dass wir es auf keinen Fall tolerieren können“, sagt Geilhufe. Zum anderen führt der BN-Chef energiepolitische Aspekte an. „Die Fortschritte im Batteriebereich sind rasant“, sagt Geilhufe. „Aus unserer Sicht sind Pumpspeicher eine Übergangstechnologie, die schon bald überholt sein wird.“

Dagegen dürfte sich Vize-Ministerpräsident und Energieminister Hubert Aiwanger (FW) in seiner harschen Kritik am BN bestätigt sehen. Er hatte Geilhufe und Co. schon Anfang Dezember „ideologische Stimmungsmache“ gegen das Pumpspeicher-Projekt vorgeworfen. Mit der Klage torpediere der BN „seine eigenen Ziele und führe sich selbst ad absurdum“. Gerade in Niederbayern habe man „heuer in großem Stil Sonnenstrom abregeln müssen, weil Speichermöglichkeiten fehlen“, sagte Aiwanger. „Jetzt bauen wir Speicher und der BN klagt.“ Jede weitere Verzögerung führe nur dazu, dass erneuerbare Energie ungenutzt bleibe.

Der Pumpspeicher Riedl hat inzwischen eine mehr als 40-jährige Planungsgeschichte hinter sich. Die ersten Ideen für das Projekt stammen aus dem 1970er-Jahren. Die Technik selbst ist vergleichsweise alt, aber erprobt und zuverlässig, sie stammt aus den 1920er-Jahren. Ihr Grundgedanke: In Zeiten, in denen mehr Strom zur Verfügung steht, als benötigt wird, pumpt man mit dem Überschuss Wasser aus einem Fluss, See oder einem künstlichen Speicher durch Rohre einige Hundert Meter nach oben in ein Becken. Wird Strom gebraucht, leitet man das Wasser aus dem Becken durch Rohre wieder nach unten auf Turbinen und erzeugt so exakt die benötigte Energiemenge.

Ein großer Vorteil der Pumpspeicher-Technik ist, dass sie sehr präzise gesteuert werden kann, sodass mit ihrer Hilfe Schwankungen im Stromnetz ausgeglichen werden können. Überdies kann man Pumpspeicher-Kraftwerke ohne Strom starten, etwa nach einem totalen Stromausfall. Und mit einem Wirkungsgrad von etwa 80 Prozent gelten die Anlagen als sehr effizient. Für das Hochpumpen des Wassers werden nur 20 Prozent der Strommenge gebraucht, die mit so einer Anlage produziert werden kann. Aus Sicht der Verbund AG ist der Pumpspeicher Riedl denn auch „ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Energiezukunft in Bayern und in der Region“, wie ein Sprecher sagt.

Gleichwohl sind Pumpspeicher umstritten. Ein wichtiger Grund ist, dass sie sogenannte Kurzzeitspeicher sind. Ihr Energievorrat reicht nur für einen halben oder einen ganzen Tag, dann ist das Speicherbecken geleert. Es muss wieder befüllt werden, damit die Anlage Strom abgeben kann. Pumpspeicher können also nur stundenweise Stromengpässe überbrücken. Für die Energiewende werden aber vor allem Langzeitspeicher gebraucht, die überschüssigen Sonnen- und Windstrom aus dem Sommer für die Dunkelflaute-Perioden aufbewahren, die im Winter drohen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst.

Der Pumpspeicher Riedl soll im Bereich des Donaukraftwerks Jochenstein errichtet werden, das – wie 19 weitere Wasserkraftwerke am bayerischen Inn – ebenfalls von der Verbund AG betrieben wird. Unten an der Donau, direkt am Kraftwerk ist das Maschinenhaus mit den Pumpen und den beiden Turbinen mit ihren jeweils 150 Megawatt Leistung zur Stromerzeugung geplant. Das Speicherbecken, das gefüllt 4,2 Millionen Kubikmeter Wasser fassen soll, wird etwa 330 Meter weiter oben am Hochufer bei den Ortschaften Gottsdorf und Riedl gebaut. Die Rohrleitungen zwischen Maschinenhaus und Speicherbecken sollen unterirdisch durch die Donauleiten gelegt werden.

Die Donauleiten zwischen der Stadt Passau und der Grenze nach Österreich bei Jochenstein sind ein Naturparadies – geprägt von schroffen Felsen, Steilhängen mit alten Eichen, Schluchtwäldern und kahlen Blockhalden. Kenner zählen sie zu den eindrucksvollsten Flusslandschaften Mitteleuropas. Zugleich sind die Donauleiten bekannt für ihre Artenvielfalt. Fachleute haben dort mehr als 450 Pflanzenarten und 2000 Tierarten dokumentiert. Darunter sind enorm viele Reptilien, die seltene Äskulapnatter etwa, die bis zu zwei Meter lang werden kann, oder die Östliche Smaragdeidechse. Auch Uhus, Springfrösche und Hirschkäfer leben hier.

Die Verbund AG braucht für das neue Kraftwerk eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für den Donaukaulbarsch und andere Fischarten. BN-Chef Marin Geilhufe über die bedrohte Fischwelt

Die Fischwelt in der Donau ist ebenfalls sehr vielfältig. Hier lebt sogar der Sterlet. Die Störart kommt sonst kaum in einem Fluss in Europa vor. BN-Chef Geilhufe befürchtet, dass die Fischwelt besonders unter dem Pumpspeicher-Projekt leiden wird. „Das zeigt sich schon allein daran, dass die Verbund AG für das neue Kraftwerk eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für den Donaukaulbarsch und andere Fischarten braucht“, sagt er. „Übersetzt heißt das, dass die Verbund AG selbst von negativen Auswirkungen des Maschinenhauses für die Fischwelt ausgeht.“

Bei der Verbund AG betont man indes, dass man im Genehmigungsverfahren allen Bedenken des Naturschutzes Rechnung getragen habe. Deshalb sehe man dem anstehenden Gerichtsverfahren „optimistisch entgegen“ und werde parallel dazu die Planungen und Bauvorbereitungen fortsetzen.