Das ist ein wirklich starkes Bild für die Energiezukunft in Bayern . Vorne an der A 92 bei Ohu ragen die Rohbauten von zwei riesigen Industriehallen in den Himmel, von der einen steht erst das Stahlskelett. Sie werden einmal ein Herzstück der funkelnagelneuen riesigen Konverter-Station sein, die der Netzbetreiber Tennet hier bei Ohu errichtet, einem Ortsteil von Essenbach im Landkreis Landshut . In der Konverter-Station sollen von 2027 an über die Stromautobahn Südostlink Millionen Kilowattstunden klimaneutraler Windstrom aus Nord- und Ostdeutschland ankommen und von ihr aus in die Ballungsräume München, Ingolstadt, Regensburg und ins südostbayerische Chemiedreieck verteilt werden. Auf der Baustelle wuseln überall Arbeiter und Ingenieure herum, heben Schächte aus, gießen Betonfundamente und anderes mehr. Etwas abseits lagern zwei riesige Transformatoren. Sie sind die ersten von einmal sieben und später sogar 13 Stück, die in der Konverter-Station aufgestellt werden.

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründen direkt aufs Handy bekommen möchten.

Wenige Hundert Meter von der Konverter-Baustelle entfernt steht das Atomkraftwerk Isar 2 – gleichsam als Symbol für die bayerische Energievergangenheit. Die Anlage, die im Zuge des deutschen Atomausstiegs als eine der letzten vor gut 20 Monaten abgeschaltet worden ist, liegt still da. Bis Mitte April 2023 zählte Isar 2 zu den leistungsstärksten Atomkraftwerken weltweit. Nun wirkt das Areal wie ausgestorben. Auch wenn auf den Parkplätzen jede Menge Autos herumstehen. Und Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder gefühlt alle paar Tage vom Ausstieg aus dem Ausstieg von der Atomkraft spricht. Seit Ende März 2024 hat der Betreiber Preussen-Elektra die Genehmigung für den Rückbau von Isar 2. Die Demontage der Anlage läuft dem Vernehmen nach ganz nach Plan.

Der Bauingenieur Bashir Fakhr-Eddine ist sich sicher, dass der straffe Zeitplan für den Bau der Konverter-Station zu halten ist. (Foto: Robert Haas)

Der Bauingenieur Bashir Fakhr-Eddine führt an diesem nasskalten Dezembertag eine kleine Gruppe Besucher über die Konverter-Baustelle an der A 92. Er ist Teamleiter bei der Bauüberwachung von Tennet und damit einer der vielen Männer und Frauen, die derzeit überall in Bayern daran arbeiten, dass der Südostlink 2027 in Betrieb gehen kann. Die Stromautobahn ist ein Meilenstein für die gute Energiezukunft in Bayern. Fakhr-Eddine ist dafür zuständig, dass beim Bau des Konverters an ihrem Endpunkt bei Ohu alles nach Plan läuft. „Die Rohbauten werden nächstes Jahr fertig“, sagt der Ingenieur, der in dem kalten Dezemberwind eine überaus große Freundlichkeit verströmt. „Danach beginnen die Elektroarbeiten.“ Es sind keine drei Jahre mehr bis zur Inbetriebnahme des Südostlinks, der Zeitplan ist denkbar straff. Aber Fakhr-Eddine ist sich sicher, dass er zu halten ist.

(Foto: SZ-Grafik)

Ursprünglich sollte der Südostlink Ende 2022 in Betrieb gehen. Zusammen mit inzwischen zwei weiteren Stromautobahnen, dem Südlink und dem Südwestlink, soll er einen großen Teil der gigantischen Stromlücke füllen, die in Bayern durch den Atomausstieg entstanden ist. Doch die Bevölkerung in den Regionen, durch die die Stromautobahn einmal führen wird, Umweltverbände wie der Bund Naturschutz (BN) und maßgebliche Politiker wie der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und der heutige Vizeministerpräsident und Energieminister Hubert Aiwanger (FW) haben das Projekt lange Jahre abgelehnt. Aus ihrer aller Sicht waren die Eingriffe in die Natur und Landschaften viel größer als der Nutzen, den die Stromautobahn einmal für die Energiewende haben würde. Aiwanger sagte noch vor vier Jahren, als er schon Energieminister war: „Meine Aussage ist, ich will keine dieser Trassen.“ Erst vor gut zwei Jahren bekannte sich Aiwanger erstmals öffentlich zum Südostlink.

Auch in der Bevölkerung und bei Umweltschützern hat der Widerstand stark nachgelassen. Ein wichtiger Grund dafür waren der Ukraine-Krieg und die Energiekrise in seiner Folge. Sie haben die Einsicht in die Notwendigkeit der Stromautobahnen maßgeblich befördert. Aktuell gibt es bayernweit nur eine Klage gegen den Südostlink. Und zwar von der Gemeinde Trogen, einem 1400-Einwohner-Ort im Landkreis Hof. Ihre Klage richtet sich aber nicht gegen die Stromautobahn an sich. Sondern nach Worten des Trogener Bürgermeisters Sven Dietrich (CSU) einzig dagegen, dass die Trasse auf der Flur seiner Gemeinde durch ein Wasserschutzgebiet verläuft. Das will Trogen nicht akzeptieren, die Kommune fordert eine Trasse außerhalb des Schutzgebiets.

Der erste von sieben und später einmal sogar 13 Transformatoren, die in der Konverter-Station aufgestellt werden. Er wiegt ungefähr 300 Tonnen. (Foto: Robert Haas)

Der BN hat ebenfalls seine Position zum Südostlink überdacht. Die Umweltorganisation ist praktisch überall in Bayern mit Kreisgruppen vertreten und gilt als sehr klagefreudig. Der BN hielt lange die Potenziale für die erneuerbaren Energien in Bayern für ausreichend für die Energiewende. Stromimporte erachtete er für nicht nötig, selbst wenn es sich dabei um Grünstrom aus Nord- und Ostdeutschland handelt. Bund, Freistaat und Netzbetreiber sollten lieber die regionalen Verteilnetze modernisieren.

Deshalb war die Überraschung groß, als der BN jetzt mitteilte, dass er in der Region Hof auf Klagen gegen den Südostlink verzichten werde. Die Entscheidung wurde vielfach so aufgefasst, dass die Organisation die Stromautobahn nun insgesamt akzeptiere. Zwar dementierte BN-Chef Richard Mergner dies schnell. Aber fest steht, dass der BN schon seit einiger Zeit nicht mehr so kategorisch gegen das Großprojekt ist wie früher. Hintergrund ist, dass sich längst herausgestellt hat, dass der Grünstrom-Bedarf nicht nur für die Versorgung von Privathaushalten, Handwerk und Industrie immens ist. Sondern vor allem auch für das Gelingen der Wärme- und Verkehrswende.

Der Südostlink ist tatsächlich ein gigantisches Projekt. Er besteht eigentlich aus zwei Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGÜ), wie die Stromautobahnen offiziell heißen. Eine jede hat zwei Gigawatt Leistung. Zum Vergleich: Das AKW Isar 2, das zu den leistungsstärksten weltweit zählte, hatte eine elektrische Bruttoleistung von knapp 1,5 Gigawatt. Der Südostlink kann denn auch zehn Millionen Haushalte mit Strom versorgen, wie der Bauingenieur Bashir Fakhr-Eddine den Besuchern der Konverter-Baustelle berichtet. Das sind fast dreimal so viele, wie das AKW Isar 2 versorgen konnte, als es noch lief.

Der Bund hat für die Stromautobahnen die Gleichstromtechnik gewählt, weil dabei die Energieverluste beim Transport sehr gering sind. Das macht sie ideal für weite Strecken. Der eine Ast des Südostlinks startet in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt, der andere in Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern. Die beiden Äste sind 538 und 758 Kilometer lang. Etwa 270 Kilometer führen durch den Freistaat. Der bayerische Abschnitt beginnt im Landkreis Hof, führt durch das Fichtelgebirge und den Oberpfälzer Wald entlang nach Weiden und in Richtung Schwandorf und kreuzt östlich von Regensburg die Donau. Von dort führt er zu der Konverter-Station bei Ohu.

In ein paar Tagen wird Isar 2 wieder ein Stück mehr Energievergangenheit

Die Projektkosten sind ebenfalls imposant. Tennet rechnet mit elf Milliarden Euro, in Bayern werden etwa fünf Milliarden Euro verbuddelt. Zentraler Kostentreiber ist, dass die Stromautobahn als Erdkabel und nicht als Freileitung verlegt wird. Der damalige Ministerpräsident Seehofer hatte nach jahrelangem Streit seine Zustimmung davon abhängig gemacht. Wie viel teurer eine unterirdische HGÜ im Vergleich zu einer Freileitung ist, ist unklar, weil dafür die Erfahrungen fehlen. Aber bei konventionellen Starkstromleitungen kalkulieren die Netzbetreiber – je nach Untergrund – mit dem Faktor vier bis acht. Das kann man zwar nicht eins zu eins auf eine HGÜ übertragen. Aber es gibt einen Hinweis auf den Unterschied.

Natürlich laufen nicht nur die Arbeiten auf der Konverter-Baustelle mit Hochdruck. Sondern in allen Abschnitten des Südostlinks, wenngleich es sich mancherorts noch um Vorarbeiten handelt, weil dort die Baugenehmigung noch fehlt. In Oberfranken dagegen, im Landkreis Hof, hat vor wenigen Wochen bereits der Einzug der Erdkabel begonnen. Der Bauablauf ist dabei immer derselbe. Zunächst heben Arbeiter die Gräben für die Erdkabel aus und verlegen darin Leerrohre, die die Stromkabel vor äußeren Einflüssen schützen. Die Gräben sind nur 1,9 Meter tief. Wenn die Leerrohre drin sind, werden sie mit Erdreich aufgefüllt. An Stellen, an denen der Südostlink Straßen, Gleistrassen oder Flüsse kreuzt, werden die Leerrohre mit speziellen, unterirdischen Verfahren verlegt. Die aufwendigste Baustelle ist die Unterquerung der Donau im Landkreis Regensburg.

Für die spätere Verlegung der Erdkabel werden den ganzen Südostlink entlang sogenannte Muffengruben errichtet. Die Erdkabel selbst werden auf speziellen Kabeltrommeln und mit Schwerlastern zu den Muffengruben gefahren. Ein jeder Kabelabschnitt hat eine Länge von bis zu 1,7 Kilometern – so viel passt maximal auf eine Kabeltrommel. An der Baustelle zieht ein Bautrupp die Erdkabel per Seilzug in die Leerrohre ein und verbindet sie miteinander. Und zwar von Muffengrube zu Muffengrube. Danach werden die Muffengruben wieder aufgefüllt. Die Verlegung der Leerrohre und der Kabeleinzug finden nach einem präzise geplanten Schema und abschnittsweise statt. In den nächsten Tagen erwartet Tennet die Baugenehmigung für den Südostlink-Abschnitt gleich nördlich der Konverterstation bei Ohu. Dann können die Arbeiter auch dort so richtig loslegen. Das Atomkraftwerk Isar 2, das dort auch noch steht, wird damit wieder ein Stück mehr zur bayerischen Energievergangenheit.