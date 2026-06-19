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Eltern in Bayern„Bei uns wird es definitiv Einbußen geben“

Lesezeit: 4 Min.

In Nürnberg sind die Elternbeiträge für Kita und Krippe schon heute vergleichsweise hoch. Familie Winter zahlt für die Betreuung ihrer beiden Kinder im Monat mehr als 1000 Euro.
In Nürnberg sind die Elternbeiträge für Kita und Krippe schon heute vergleichsweise hoch. Familie Winter zahlt für die Betreuung ihrer beiden Kinder im Monat mehr als 1000 Euro. Anna Hofstetter

Wird die Kinderbetreuung in Bayern zum unbezahlbaren Luxus? Zwei Familien berichten, was die steigenden Kita-Beiträge für sie bedeuten – und warum vor allem Frauen zurückstecken müssen.

Von Thomas Balbierer und Anna Hofstetter, Nürnberg, Laaber

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Bianca Jansen blickt mit Sorge auf das kommende Kindergartenjahr. Mit ihrem Mann und den zwei Kindern, fünf und zwei Jahre alt, lebt sie in Laaber im Landkreis Regensburg. Ihr jüngster Sohn soll von Januar 2027 an in den Kindergarten gehen. Doch zum Jahreswechsel könnte sich der Elternbeitrag mit einem Schlag um 100 Euro pro Monat erhöhen. Das hat Jansen erfahren, als sie ihren Sohn in der Einrichtung anmelden wollte.

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