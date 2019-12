Längst ist Weihnachten nicht mehr nur ein Hochfest des Glaubens, sondern vor allem ein Fixpunkt der Elektronikbranche, deren Produkte einen festen Platz unterm Christbaum haben. Zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken zählen auch in diesem Jahr wieder elektronische Produkte wie Fitnesstracker (intelligente Armbänder), Tablet-Computer, Spielekonsolen, Fernsehgeräte und Smartphones. Dass diese Entwicklung schon viel früher begonnen hat, als man allgemein vermuten möchte, belegt der aktuelle Weihnachtsbrief des Bayerischen Wirtschaftsarchivs. Er enthält einen interessanten Absatz, der gerade mit Blick auf die aktuellen Topthemen Energieverbrauch und Klimawandel zum Nachdenken anregt.

"Praktisch denken - Was Elektrisches schenken!" Mit diesem Motto warb die "Bayerische Electrizitäts Lieferungs Gesellschaft" im Dezember 1930 für ihre Weihnachtsgeschenke. Es war in puncto Elektrizität noch eine weitgehend unschuldige Zeit voller Verheißungen. Mit Kerzen notdürftig erleuchtete Häuser verwandelten sich plötzlich in sonnenhelle Wohnstätten, händische Schwerstarbeit auf den Höfen und in den Fabriken wurden nun mit spielerischer Leichtigkeit verrichtet, die Mobilität sprengte ihre engen Grenzen.

Obwohl damals noch lange nicht alle Landesteile ans Stromnetz angeschlossen waren, war das Angebot an Elektrogeräten bereits übergroß. Das zeigt sich besonders beim Blick in alte Werbebroschüren. Darin wurden beispielsweise Brennscherenwärmer für "den Backfisch mit der schicken Wellenfrisur" angeboten. Der elektrische Leuchtofen Furniculus wurde dem gesetzten Herrn fortgeschrittenen Alters ans Käuferherz gelegt. 20 Reichsmark musste der Käufer dafür auf den Tisch legen, die ökologischen Folgen des wachsenden Energieverbrauchs waren noch nicht im Entferntesten absehbar. Während viele Verbraucher heute den Stromverbrauch ihrer Geräte kritisch prüfen, unternahm das Bayreuther Unternehmen bereits vor 88 Jahren alles werblich Mögliche, um den Verbrauch anzukurbeln.

Das Nachrichtenblatt der "Bayerischen Electrizitäts Lieferungs Gesellschaft" packte mit Blick auf ihre "praktischen Weihnachtsgeschenke" die Männer häufig bei ihrer Ehre. "Haben Sie schon, lieber Ehemann, daran gedacht, dass ein Fönapparat, eine Kaffee- oder Teemaschine, ein Vampyr-Staubsauger, oder gar eine elektrische Waschmaschine der stille Wunsch jeder Hausfrau sind?" In diesem Stil wurde dafür geworben, dass Wasserkocher, Heizkissen und Tauchsieder in keinem Haushalt fehlen sollten. Ebenso wenig ein elektrisches Bügeleisen mit zu regulierender Bügeltemperatur, die Bratröhre Carnifix und die elektrische Nähmaschine.

Für den Herrn wurden elektrisch beleuchtete Rasierspiegel offeriert, dazu Zigarrenanzünder und Rauchverzehrer. Als Krönung aber wurde 1930 der Rundfunkapparat anempfohlen, der sich, Hinweis an die Frauen, bereits nach kurzer Zeit selbst bezahlt mache. "Wird doch durch ihn der Mann viel mehr ans Haus gefesselt wie bisher und mancher unsolide Ehemann ist als Opfer des Rundfunks an seinem Stammtisch ein selten gesehener Gast geworden."