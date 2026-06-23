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Vorwurf der Untreue und BestechungUrteil zum Eichstätter Finanzskandal erwartet

Nach mehrjährigen Ermittlungen zum Finanzskandal im Bistum Eichstätt soll in dem  Prozess das Urteil fallen.
Nach mehrjährigen Ermittlungen zum Finanzskandal im Bistum Eichstätt soll in dem  Prozess das Urteil fallen. Foto: Malin Wunderlich/dpa

Es geht um 60 Millionen Dollar und riskante US-Investments:  Ein Vertrauensverlust, der das Bistum Eichstätt bis heute prägt.

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Im Verfahren um den Finanzskandal im katholischen Bistum Eichstätt will das Landgericht München II an diesem Dienstag das Urteil verkünden. In dem Verfahren geht es um rund 60 Millionen US-Dollar, spekulative Immobilieninvestments in den USA und Bestechung.

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Die Staatsanwaltschaft wirft einem Immobilienentwickler Untreue und Bestechung vor, dem früheren stellvertretenden Finanzdirektor des Bistums Bestechlichkeit. Er soll nicht oder nur unzureichend gesicherte Darlehen vergeben und dafür Beteiligungen und Bestechungsgelder angenommen haben. Auch der frühere Bischof der Diözese, Gregor Maria Hanke, hatte in dem Prozess als Zeuge ausgesagt.

Es sei ein „Schwachpunkt“ gewesen, dass der Vermögensverwaltungsrat zu intern besetzt gewesen sei, sagte er vor Gericht. So habe die nötige Kontrolle der Finanzen und Geldanlagen nicht stattgefunden. Er sprach von einem „Super-Gau“ und sagte, inzwischen wisse er: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“

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