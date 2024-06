Von Nina von Hardenberg

Der Streik der Servicekräfte hat dem Uniklinikum Regensburg ein Hygiene-Problem beschert. Gleich zweimal waren Kontrolleure des Gesundheitsamts in den vergangenen Wochen im Haus. Bei ihrem ersten Besuch am 6. Juni fanden sie eine in den allgemein zugänglichen Bereichen insgesamt schlecht geputzte Klinik vor, wie das Landratsamt Regensburg bestätigte. Konkret waren etwa Flure, Treppen und Aufzüge nicht gewischt und einige Besucher-Toiletten so verschmutzt, dass sie gesperrt werden mussten, so beschreibt es Verdi.