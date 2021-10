Am Samstagnachmittag war eine Elfjährige in Holzheim-Eppisburg bei Dillingen an der Donau zum Joggen aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Seitdem wurde nach ihr gesucht, sie aber nicht gefunden. Nun berichtet der Bayerische Rundfunk, dass das Mädchen, das bei einer Pflegefamilie lebt, offenbar bei ihren leiblichen Eltern, die der Sekte "Zwölf Stämme" angehören, sein könnte. Ein Mitglied habe den Pflegeeltern eine Email geschrieben, in der es hieß, dem Mädchen gehe es gut, so der BR.

Am Wochenende hatte die Polizei mit einem Aufgebot von rund 100 Einsatzkräften nach dem Mädchen gesucht. Ermittelt wurde sofort auch im Umfeld der leiblichen Familie des Mädchens, aber die Polizei schloss auch einen Unfall oder eine Straftat nicht aus. Das Mädchen ist laut BR seit acht Jahren bei einer Pflegefamilie untergebracht.

Die Sekte "Zwölf Stämme" hatte in der Vergangenheit im nordschwäbischen Landkreis Donau-Ries Schlagzeilen gemacht, da der Gemeinschaft auch Gewalt gegen Kinder vorgeworfen wurde. Im September 2013 hatte die Polizei wegen der Vorwürfe gegen Sektenmitglieder rund 40 Kinder aus den Gemeinschaften im schwäbischen Deiningen und im mittelfränkischen Wörnitz geholt. Damals hatte die Sekte angekündigt, nach Tschechien und in andere europäische Länder ziehen zu wollen, weil sie sich in Deutschland von Staat verfolgt fühlte.