Axel Hennighausen hat wiederholt schlechte Erfahrungen mit der Deutschen Bahn (DB) gemacht. Aber so schlimm wie zuletzt, sagt der Chef des Bahnunternehmens Agilis, sei es noch nie gewesen. Hennighausen klagt über ein „Super-Chaos“. Und darüber, dass er eigentlich den Betrieb einstellen müsste.
Sperrung des PegnitztalsBahn-Chaos in Bayern: „Ein Ergebnis organisierter Verantwortungslosigkeit“
Marode Gleise, zu wenig Geld, zu viel Sorglosigkeit: Bayerns Schienennetz ist in schlechtem Zustand. Nun musste die Strecke durchs Pegnitztal kurzfristig gesperrt werden. Was dazu führte, zeigt ein Untersuchungsbericht, den die Bahn selbst in Auftrag gegeben hat.
Von Maximilian Gerl und Klaus Ott, Hersbruck/München
