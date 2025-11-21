Als Bayerns Bahnchef Heiko Büttner vor gut einem Monat zu einem „Parlamentarischen Frühstück“ im Landtag zu Gast war, brachte er einige Botschaften der neuen Konzernchefin Evelyn Palla mit. Darunter diese Botschaft: Eine bessere Bahn gelinge nur, „wenn alle liefern – Bund, Politik und wir selbst“.