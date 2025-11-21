Zum Hauptinhalt springen

MeinungZeugenaussagen von Mitarbeitern der Deutschen Bahn:Jede Menge Erklärungsbedarf

Kommentar von Klaus Ott

Lesezeit: 1 Min.

Beim Prozess zum Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen müssen sich zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn veranrworten.
Beim Prozess zum Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen müssen sich zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn veranrworten. (Foto: Frank Hoermann /Imago)

Verheerende Zeugenauftritte bei Gericht verdunkeln das Bild der Bahn. Es droht ein Desaster, wenn der Vorstand die Dinge laufen lässt.

Als Bayerns Bahnchef Heiko Büttner vor gut einem Monat zu einem „Parlamentarischen Frühstück“ im Landtag zu Gast war, brachte er einige Botschaften der neuen Konzernchefin Evelyn Palla mit. Darunter diese Botschaft: Eine bessere Bahn gelinge nur, „wenn alle liefern – Bund, Politik und wir selbst“.

Zur SZ-Startseite

Prozess um Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen
:Ein Zeuge schrammt knapp am Gefängnis vorbei

Vorm Landgericht München II kommen ungewöhnliche Vorgänge bei der Deutschen Bahn ans Tageslicht. Wurden Beschäftigte angeleitet, wie sie bei den Ermittlungsbehörden aussagen sollen? Eine besondere Zeugin soll Aufschluss geben.

SZ PlusVon Klaus Ott

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite