Als Bayerns Bahnchef Heiko Büttner vor gut einem Monat zu einem „Parlamentarischen Frühstück“ im Landtag zu Gast war, brachte er einige Botschaften der neuen Konzernchefin Evelyn Palla mit. Darunter diese Botschaft: Eine bessere Bahn gelinge nur, „wenn alle liefern – Bund, Politik und wir selbst“.
MeinungZeugenaussagen von Mitarbeitern der Deutschen Bahn:Jede Menge Erklärungsbedarf
Kommentar von Klaus Ott
Lesezeit: 1 Min.
Verheerende Zeugenauftritte bei Gericht verdunkeln das Bild der Bahn. Es droht ein Desaster, wenn der Vorstand die Dinge laufen lässt.
Prozess um Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen:Ein Zeuge schrammt knapp am Gefängnis vorbei
Vorm Landgericht München II kommen ungewöhnliche Vorgänge bei der Deutschen Bahn ans Tageslicht. Wurden Beschäftigte angeleitet, wie sie bei den Ermittlungsbehörden aussagen sollen? Eine besondere Zeugin soll Aufschluss geben.
