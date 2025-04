Ein ganz besonderes Abitur ? Nein, eigentlich nicht, hört man aus dem Kultusministerium. Eigentlich sei in diesem Jahr alles wie immer. Das Prozedere ist dasselbe wie immer, teilt auch der Philologenverband mit. Und doch ist dieses Abitur anders als üblich: Es ist das allerletzte G-8-Abitur und es findet nur an 100 statt an 434 Gymnasien im Freistaat statt. In den 330 anderen dürfen die jüngeren Schüler und Schülerinnen in den kommenden Wochen durch die Flure toben, ohne leise schleichen zu müssen, weil ihnen die Schilder mit „ABITUR!“ jeden Mucks verbieten.

Regulär fand im vergangenen Schuljahr das letzte G-8-Abitur statt, erst im kommenden Jahr schreiben die ersten G-9-Abiturienten ihre Abschlussprüfung. 2025 sind nun all jene dran, die im vergangenen Jahr durchgefallen sind, die in Kollegs oder Abendgymnasien ihre allgemeine Hochschulreife schaffen wollen und jene Schulen, die letztlich den Weg ebneten fürs G 9 in Bayern. An den 45 Gymnasien mit Mittelstufe Plus hatten die Jugendlichen ein Jahr mehr Zeit fürs G 8 und schreiben daher erst jetzt das Abitur.

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründe direkt aufs Handy bekommen möchten. ...

Sonst bleibt alles wie im G 8 üblich: Deutsch und Mathematik als schriftliche Prüfung sind Pflicht. Für die Deutschaufgaben an diesem Dienstag hatten die jungen Frauen und Männer fünf Stunden und fünfzehn Minuten lang Zeit.

Sie schrieben parallel zu Zigtausenden anderen Prüflingen in der Bundesrepublik, denn um eine gewisse Vergleichbarkeit des Abiturs und gemeinsame Bildungsstandards in Deutschland zu erreichen, müssen die Kultusministerien der Bundesländer die Hälfte ihrer Aufgaben aus dem sogenannten Pool auswählen. Deshalb schrieben am Dienstag in ganz Deutschland die angehenden Abiturienten gleichzeitig ihre Deutsch-Prüfung. Pool-Aufgaben gibt es außerdem für Mathematik, Englisch und Französisch.

Rückkehr von G8 zu G9 : 5900 statt 34 000: Bayerns kleinster Jahrgang geht ins Abi Am Dienstag beginnt das wohl ungewöhnlichste Abitur in Bayern - der letzte G-8-Jahrgang schreibt die Deutsch-Prüfung. Besonders aufregend ist es für 1000 Jugendliche, die durchgefallen waren. Julia Meier ist eine von ihnen. Sie musste für den zweiten Versuch an eine neue Schule – mit drei Stunden Fahrzeit täglich. SZ Plus Von Anna Günther ...

Folgende Aufgaben standen in diesem Jahr in diesem Wortlaut in Bayern zur Wahl, die Schülerinnen und Schüler hatten eine Aufgabe zu bearbeiten:

AUFGABE I (Interpretieren eines literarischen Textes)

Interpretieren Sie das vorliegende Gedicht von Arno Holz! Beziehen Sie dabei Ihre Kenntnisse zur Literatur um 1900 ein!

Anmerkung der Redaktion: Den Schüler und Schülerinnen lag das Gedicht „Die Nacht verrinnt, der Morgen dämmert“ von Arno Holz vor. Laut den Fußnoten zum Gedicht hat es keinen Titel, für diese Prüfungsaufgabe wurde das dritte Gedicht aus Holz’ Zyklus Phantasus mit dem ersten Vers überschrieben.

Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen das Gedicht wie auch die anderen literarischen Quellen hier nicht abgedruckt werden.

Gymnasium in Bayern : Das waren die Fragen im Abitur 2024 34 000 Schülerinnen und Schüler brüteten vergangenes Jahr in Bayern über diesen Aufgaben in Geschichte, Kunst und Musik. Hätten Sie die Antworten gewusst? Von Anna Günther ...

AUFGABE II (Interpretieren eines literarischen Textes)

a) Interpretieren Sie den folgenden Auszug aus Heinrich von Kleists Trauerspiel Die Familie Schroffenstein! ca. 80%

b) Zeigen Sie ausgehend von Ihren Ergebnissen vergleichend auf, wie eine schwierige Situation für Liebende in einem anderen literarischen Werk gestaltet wird! ca. 20%

Vorbemerkung: Zwischen den beiden Schroffensteiner Familienlinien Rossitz und Warwand besteht ein tiefes Misstrauen, da nach einem alten Erbvertrag bei Aussterben einer Linie die andere deren Besitz erbt. Als der kleine Sohn des Rossitzer Familienoberhauptes Graf Rupert tot aufgefunden wird, werden Bedienstete der Warwander des Mordes verdächtigt. Daraufhin müssen alle Familienmitglieder der Rossitzer Graf Rupert schwören, zur Vergeltung unter anderem Agnes, die Tochter der Warwander, zu töten.

Ruperts älterer Sohn Ottokar ist jedoch in Agnes verliebt und die beiden treffen sich seit einiger Zeit heimlich im Gebirge, ohne dass sie zunächst seine Herkunft kennt. Als Ottokars Halbbruder Johann, der insgeheim ebenfalls in Agnes verliebt ist, diese vor den Toren von Warwand bedrängt, missversteht Agnes’ Onkel Jerome dies als Anschlag und verwundet ihn schwer. Er klärt seine Nichte über Ottokars Identität und den Racheschwur der Rossitzer auf. Als Agnes kurz darauf erneut Ottokar im Gebirge begegnet, befürchtet sie, dass dieser sie töten will.

Den Prüflingen liegt ein Auszug aus der 1. Szene des 3. Aufzugs vor.

AUFGABE III (Interpretieren eines literarischen Textes)

a) Interpretieren Sie den vorliegenden Ausschnitt aus Thomas Willmanns Roman Das finstere Tal! ca. 70 %

b) Zeigen Sie ausgehend von den Ergebnissen vergleichend auf, wie eine bedrohliche Situation in einem anderen literarischen Werk gestaltet wird! ca. 30 %

Vorbemerkung: Thomas Willmanns Roman spielt um 1900 und erzählt von einem Fremden, der zu Fuß, mit einem schwer beladenen Maultier ein abgeschiedenes Hochtal in den Alpen erreicht. Als er sich einem Dorf nähert, trifft er auf ein Kind, das ihn nur schweigend anstarrt und dann in das Dorf läuft.

Den Prüflingen liegt ein Ausschnitt aus dem ersten Kapitel des 2010 erschienen Romans vor.

AUFGABE IV (Analysieren eines pragmatischen Textes)

a) Analysieren Sie Theo Stemmlers Text Osteoporose im Sprachskelett! Berücksichtigen Sie dabei den Gedankengang, die sprachlich-stilistische Gestaltung und die Intention des Textes! ca. 80 %

b) Beurteilen Sie die Überzeugungskraft des Textes! ca. 20 %

Vorbemerkung: Theo Stemmler ist emeritierter Professor der Anglistik. Der Text „Osteoporose im Sprachskelett“ erschien am 27.04.2020 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

AUFGABE V (materialgestütztes Verfassen eines argumentierenden Textes)

Bearbeiten Sie eine der beiden Varianten!

Variante 1:

Erörtern Sie die Frage, ob soziale Medien eher Chancen oder eher Risiken für die Identitätsbildung eröffnen! Nutzen Sie dazu die Materialien 1 bis 6 und beziehen Sie Ihr Wissen und eigene Erfahrungen ein!

Variante 2:

Für die Schulen Ihres Bundeslandes wird ein Kongress zum Thema „Leben in der digitalen Welt“ stattfinden, in dessen Rahmen ein Schreibwettbewerb für Schülerinnen und Schüler ausgerichtet wird.

Verfassen Sie dafür einen Essay zu der Frage, ob soziale Medien eher Chancen oder eher Risiken für die Identitätsbildung eröffnen! Nutzen Sie dazu die Materialien 1 bis 6 und beziehen Sie Ihr Wissen und eigene Erfahrungen ein! Ihr Essay soll etwa 1000 Wörter umfassen. Formulieren Sie eine geeignete Überschrift!

Zitate aus den Materialien werden dem Stil eines Essays entsprechend ohne Zeilenangabe nur unter Nennung der Autorin bzw. des Autors und ggf. des Titels angeführt.

Anmerkung der Redaktion: Den Jugendlichen lagen als Materialien die Karikatur „The Facebook You“ von Nathan Batson und der Eintrag im Lexikon der Philosophie zu „Identität“ von Heiner Keupp vor. Außerdem waren Texte von Valerie Heck („Das Identitätsdilemma im digitalen Zeitalter“), Smilla Haendel („Ich poste, also bin ich“) und Dominik Erhard („Identität ist Handarbeit“) sowie Maya Götz („Die Selbstinszenierung von Influencerinnen auf Instagram und ihre Bedeutung für Mädchen. Zusammenfassung der Ergebnisse einer Studienreihe“) angefügt.

Hätten Sie es gewusst?

Die nächsten Abiturprüfungen finden am Mittwoch, 7. Mai statt. Dann stehen die natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sowie alle Fremdsprachen außer Französisch zur schriftlichen Prüfung an. Mathematik folgt als letzte schriftliche Prüfung am 9. Mai, danach gehen die 5900 Jugendlichen in die Kolloquien. Ihre Zeugnisse bekommen die bayerischen Abiturienten in diesem Jahr am 27. Juni.