Zum Hauptinhalt springen

Stauchaos wegen Brenner-Sperre bleibt aus„Ich habe nicht damit gerechnet, dass heute so wenig los ist“

Lesezeit: 4 Min.

Trotz der Sperrung des Brenners läuft der Verkehr am Samstag auf der A8 Richtung Salzburg nahe Rosenheim weitestgehend ungestört.
Trotz der Sperrung des Brenners läuft der Verkehr am Samstag auf der A8 Richtung Salzburg nahe Rosenheim weitestgehend ungestört. Foto: Johannes Simon

Das Rote Kreuz, der ADAC, die Polizei – alle hatten sich wegen der Sperre am Brenner auf Mega-Staus und Verkehrschaos bis nach Bayern eingerichtet. Und dann passierte: fast nichts.

Reportage von Martin Mühlfenzl

Als sich am Samstagvormittag das Zeitfenster für die Reisenden auf dem Brenner schließt, beginnt es sich kurz vor München zu stauen. Von Holzkirchen bis zum Autobahnkreuz München-Süd kommen die Fahrzeuge höchstens noch im Schritttempo voran. Darunter viele Menschen auf der Rückreise, die es noch rechtzeitig über Europas wichtigste Nord-Süd-Transitroute geschafft haben, ehe diese wegen einer Demonstration von Anwohnerinnen und Anwohnern pünktlich um 11 Uhr dichtgemacht worden ist.

Zur SZ-Startseite

Durchfahrverbot an der Autobahn 8
:„Jedes fremde Kennzeichen ist als Feind gesehen worden“

An den Hauptreisetagen wurden Orte wie Frasdorf von Autofahrern geplagt, die den Stau auf der Autobahn umgehen wollten. Seit einigen Monaten soll ein Durchfahrverbot genau das verhindern. Wirkt die Regelung? Ein Besuch.

SZ PlusVon Anna-Maria Salmen, Frasdorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite