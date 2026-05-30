Das Rote Kreuz, der ADAC, die Polizei – alle hatten sich wegen der Sperre am Brenner auf Mega-Staus und Verkehrschaos bis nach Bayern eingerichtet. Und dann passierte: fast nichts.

Als sich am Samstagvormittag das Zeitfenster für die Reisenden auf dem Brenner schließt, beginnt es sich kurz vor München zu stauen. Von Holzkirchen bis zum Autobahnkreuz München-Süd kommen die Fahrzeuge höchstens noch im Schritttempo voran. Darunter viele Menschen auf der Rückreise, die es noch rechtzeitig über Europas wichtigste Nord-Süd-Transitroute geschafft haben, ehe diese wegen einer Demonstration von Anwohnerinnen und Anwohnern pünktlich um 11 Uhr dichtgemacht worden ist.