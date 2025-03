Landtagspräsidentin Ilse Aigner warnt vor den Gefahren sogenannter Deepfakes und fordert die Kenntlichmachung von Inhalten, die mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt werden. „Wir müssen noch erkennen können, was Realität und was Fake ist. Deshalb sollten wir uns dringend politisch mit der Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten befassen“, sagte Aigner in Rosenheim beim Besuch des Start-ups „Neuraforge“. Sie informierte sich dort über die Möglichkeiten beim Aufdecken von Deepfakes.