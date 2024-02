Martin Sellner, Rechtsextremist aus Österreich, nahm an einem Treffen in Dasing teil. Hier ein Foto aus dem Jahr 2019.

Von Florian Fuchs und Johann Osel, Augsburg/München

Kurz vor dem Geheimtreffen in Potsdam sollen AfD-Politiker, Kader der sogenannten Identitären Bewegung (IB) und deren prominentester Kopf - der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner - auch in Bayern über "Remigration" von Menschen mit ausländischen Wurzeln beraten haben. Wie zunächst durch Recherchen der Augsburger Allgemeinen bekannt wurde, haben an dem "Vernetzungstreffen" in Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg im November auch zwei AfD-Landtagsabgeordnete teilgenommen: Daniel Halemba, 22, und Franz Schmid, 23. Inzwischen steht ein weiterer AfD-Mann im Fokus: Simon Kuchlbauer, Kreisrat und Mitarbeiter der Landtagsfraktion. Welche Rolle spielte er bei dem Dasinger Treffen?