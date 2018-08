18. August 2018, 10:20 Uhr Die Woche in Bayern CSU-Umfragetief, Opposition im Wahlkampf, Seehofers Einwanderungsgesetz

Was war los in der bayerischen Politik? Ein Rückblick.

Von Katja Auer

Die Hälfte der Ferien ist rum und Bayern entspannt sich bei fortwährend blauem Himmel. Es ist ruhig gewesen diese Woche, in der die katholischen Regionen auch noch den Feiertag Mariä Himmelfahrt begingen. Sogar einige Politiker haben sich in den Urlaub verabschiedet, noch einmal auftanken vor der Endphase des Wahlkampfs. Ministerpräsident Markus Söder will ein paar Tage am Gardasee urlauben, das ist immerhin so nah an Bayern, dass er dort sicher auch den einen oder anderen potentiellen Wähler trifft.

In der Redaktion merken wir die Urlaubszeit auch. Es gibt kaum Termine, auch die Pressemitteilungen werden weniger. Bis auf die aus dem Sozialministerium, in dem Ministerin Kerstin Schreyer offenbar die Stellung hält. Sie zofft sich wegen des Familiengeldes mit Berlin. Anfang der Woche betonte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD noch einmal, dass das bayerische Familiengeld auf Sozialleistungen angerechnet werden muss, doch Schreyer will das nicht akzeptieren. Sie wies die zuständige Behörde schlicht an, die Weisung aus Berlin zu ignorieren.

Ein Wahlkampfschlager hätte das Familiengeld für die CSU werden sollen, die anderen Parteien können sowas aus der Opposition heraus freilich schlecht anbieten, überlegen aber natürlich auch, wie sie die Wähler überzeugen wollen. Unsere Landtagskorrespondentin Lisa Schnell hat sich einmal angeschaut, mit welchen Kampagnen die im Landtag vertretenen Oppositionsparteien antreten wollen. Die SPD setzt auf Anstand, die Grünen probieren es mit positiven Gedanken und ein bisschen Frechheit und die Freien Wähler wollen diesmal auch in den Städten punkten.

Welche Inhalte die Parteien präsentieren und wer wie zu welchen Themen steht, werden wir ihnen natürlich auch noch vorstellen, aber damit lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Genießen Sie erst noch Ihren Urlaub!

Dass Wahlkampf ist, merkt man außer an den Plakaten derzeit kaum. Auch die politischen Termine sind in den heißen Augustwochen rar - vermutlich noch. Zum Beispiel SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher radelt weiter durchs Land - als "roter Radler", nun in Landsberg am Lech.

Was Ministerpräsident Markus Söder macht, wird man täglich Facebook entnehmen können, vermutlich sind es Feste bayernweit wie schon diese Woche: von Bier in Straubing bis Wein in Volkach. Den Fotos zufolge wird er stets monarchengleich empfangen, auch wenn Umfragen anderes nahelegen und die CSU klar unter 40 Prozent taxieren.

Ein echter König wird diese Woche auf Schloss Linderhof gefeiert, der 173. Geburtstag König Ludwigs II. steht an - mit Führungen und Musik. Im Zeichen des Feierns steht Bayern gerade ohnehin. Kultur zelebriert wird beim 38. Poetenfest in Erlangen; mehr als 80 Autoren und Kritiker kommen. In Bamberg beginnt die Sandkerwa - die traditionelle Kirchweih findet nach einer Absage 2017 nun wieder statt. Kenner empfehlen den Huppendorfer Bierstand.