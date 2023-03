Von Florian Fuchs, Matthias Köpf, Olaf Przybilla und Jan Werner

"Der Norden" watscht "den Süden" ja schon ziemlich lange ab, das zumindest soll ein in der CSU und vor allem bei Ministerpräsident Markus Söder in den jüngsten Monaten sehr beliebtes Narrativ glauben machen. Kaum Strom für den Freistaat, kein Wasserstoffnetz für Bayern, hohe Energiepreise für Industrie und andere Kunden. In dieser Woche haben die Tiraden aus dem Freistaat noch einmal deutlich zugenommen. Schuld ist auch die geplante Wahlrechtsreform der Ampelkoalition, die vor allem die CSU bei künftigen Bundestagswahlen einige Sitze kosten dürfte. "Verfassungswidrig", "Anti-Bayern-Strategie", "bewusste Strafaktion gegen den Süden", "neue Wohlstandsverteilung" - wie sehen eigentlich Vertreter der politischen Basis in Bayern die CSU-Vorwürfe, von den Grünen über die SPD, die FDP, die Linke bis hin zur CSU?