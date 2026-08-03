Die FDP, ach, man hätte sie fast vergessen, ist wieder im Bundestag. Nun gut, nur in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild-Zeitung. Dort erreichen die Liberalen fünf Prozent in der Sonntagsfrage. Es hat sich offenbar ausgezahlt, dass die FDP ein altes Schlachtross mit viel Unterhaltungswert und Stammtischweisheit an ihre Spitze gewählt hat: Wolfgang Kubicki.
MeinungZustimmung schwindetSo weit kommt es noch, die CSU als stinknormale Kleinpartei
Kolumne von Johann Osel
Lesezeit: 2 Min.
In einer neuen Umfrage zur Bundestagswahl scheitert die CSU an der Fünf-Prozent-Hürde. Käme es so, säße sie wohl trotzdem weiterhin im Parlament. Aber da ist ein symbolischer Schaden.
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