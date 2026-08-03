In einer neuen Umfrage zur Bundestagswahl scheitert die CSU an der Fünf-Prozent-Hürde. Käme es so, säße sie wohl trotzdem weiterhin im Parlament. Aber da ist ein symbolischer Schaden.

Die FDP, ach, man hätte sie fast vergessen, ist wieder im Bundestag. Nun gut, nur in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild-Zeitung. Dort erreichen die Liberalen fünf Prozent in der Sonntagsfrage. Es hat sich offenbar ausgezahlt, dass die FDP ein altes Schlachtross mit viel Unterhaltungswert und Stammtischweisheit an ihre Spitze gewählt hat: Wolfgang Kubicki.