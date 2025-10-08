Nach Parteivize Manfred Weber und Ex-CSU-Chef Erwin Huber stellt sich auch der frühere Parteivorsitzende Horst Seehofer öffentlich gegen Markus Söders harten Anti-Grün-Kurs. Nähert sich die CSU den Grünen gerade wieder an? Ein Stimmungsbild von der Parteibasis.

Drei Ampeljahre lang hat CSU-Chef Markus Söder die Bühne mit Grünen-Bashing bespielt. Robert Habeck („der schlechteste Wirtschaftsminister, den Deutschland je hatte“), die Grünen im Freistaat („passen nicht zu Bayern“), alle haben ihr Fett wegbekommen. Und immer sagte Söder: „Mit der CSU wird es Schwarz-Grün nicht geben.“ An dieser Haltung hat sich nach der Bundestagswahl nichts geändert, doch wie erfolgreich ist seine Strategie? Den Aufstieg der AfD kann Söder jedenfalls auch in Bayern nicht bremsen.