Von Andreas Glas und Anna Günther

Den Anfang macht nicht der Ministerpräsident, sondern der Finanzminister. Um 10.37 Uhr sendet das Haus von Albert Füracker (CSU) eine Mitteilung, der Betreff enthält ein Wort, das noch öfter fallen wird an diesem Mittwoch in Bad Staffelstein: Entlastung. Die Nachricht: endlich weniger Biersteuern für Brauereien! Eine bayerische Forderung, die der Bund nun aufgreife, steht in Fürackers Mitteilung. Das ist wohl die Kernbotschaft, die nach draußen transportiert werden soll: Die CSU fordert nicht nur, die CSU bewegt was.