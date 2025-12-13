Natürlich kann man nicht hineinschauen in die Gefühlswelt der Herren Markus Söder und Friedrich Merz. Aber dieser CSU-Parteitag könnte wirklich ein historisches Novum produziert haben: Dass sich der CDU-Vorsitzende im Saal bei der Schwesterpartei wohler fühlt als deren eigener Vorsitzender.
CSU-Parteitag in München„Du siehst, wir sind ein sehr freundlicher Teil Deutschlands“
Bundeskanzler Friedrich Merz kann sich beim Koalitionspartner so richtig wohlfühlen. Derweil staunen sie in der CSU nach dem Wahl-Dämpfer für Söder über sich selbst: Waren wir das?
Von Roman Deininger und Johann Osel
