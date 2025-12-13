Natürlich kann man nicht hineinschauen in die Gefühlswelt der Herren Markus Söder und Friedrich Merz. Aber dieser CSU-Parteitag könnte wirklich ein historisches Novum produziert haben: Dass sich der CDU-Vorsitzende im Saal bei der Schwesterpartei wohler fühlt als deren eigener Vorsitzender.