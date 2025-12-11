Es gilt in der Söderologie als Binse, dass der Politiker Markus Söder Konflikten nicht aus dem Weg geht, sondern sie regelrecht sucht. „Er wächst an Widerständen“, hat ein ambitionierter Söder-Deuter aus der CSU schon vor einem knappen Jahrzehnt gesagt. „Wenn alles butterweich läuft, dann wird er nervös oder langweilt sich.“ Es war die Zeit, in der Söder in einem ziemlich epischen Duell Horst Seehofer erst das Ministerpräsidenten-Amt (2018) und dann den CSU-Vorsitz (2019) abrang. Und jetzt? Richtig kämpfen musste Söder in seiner CSU seitdem nicht. Ist er gelangweilt oder gar nervös?