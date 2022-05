Bayern:CSU-Generalsekretär Stephan Mayer tritt zurück

CSU-Generalsekretär Stephan Mayer ist nach nur kurzer Amtszeit zurückgetreten. In einer Mitteilung schrieb er am Dienstagabend: "Aus gesundheitlichen Gründen habe ich heute den Parteivorsitzenden der CSU gebeten, mich von meiner Aufgabe als Generalsekretär zu entbinden."

Der 48-Jährige war erst am 23. Februar von Parteichef Markus Söder als Generalsekretär vorgeschlagen und vom Parteivorstand als Nachfolger von Markus Blume bestätigt worden. Vor Mayers Rücktritt hatte die Bild über einen Streit zwischen dem CSU-Generalsekretär und dem Burda-Verlag berichtet.

In der vergangenen Woche gab es Medienberichte über einen unehelichen Sohn, den Mayer angeblich verleugne. Diese Berichte dürften für seinen Rücktritt eine Rolle gespielt haben. Nach SZ-Informationen soll Mayer einem Redakteur der Bunten mit "Vernichtung" gedroht haben. In seinem Statement schreibt Mayer: "In einem aufgrund einer eklatant rechtswidrigen Berichterstattung geführten Gespräch mit einem Journalisten der Bunten habe ich möglicherweise eine Wortwahl verwendet, die ich rückblickend nicht für angemessen betrachten würde. Dies bedauere ich sehr."

Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder wird sich zu dem Rücktritt wohl am Mittwochvormittag äußern - die CSU hat für zehn Uhr ein Pressestatement angekündigt. Betreff: "EILT".