Von Andreas Glas und Klaus Ott

Die CSU hat scharfe Konsequenzen aus der Korruptionsaffäre um die Beschaffung von Corona-Schutzmasken angekündigt. Es brauche "eine neue CSU", sagte Parteichef Markus Söder bei einer Pressekonferenz am Sonntag in München. Dafür müsse die Partei nun "klar Schiff machen". Die CSU brauche "neue Regeln und einen neuen Geist", sagte Söder. Die neuen Transparenzregeln stellten er und CSU-Generalsekretär Markus Blume in einem Zehn-Punkte-Plan dar, den der Parteivorstand am kommenden Freitag verabschieden soll.

Zum "Maßnahmenpaket für Vertrauen und Integrität" der CSU gehören demnach die Offenlegung aller Nebeneinkünfte von Parlamentariern und möglichen Gegenleistungen sowie eine strikte Begrenzung für Nebentätigkeiten aller Abgeordneten in parlamentarischen Führungsfunktionen. Unter anderem plant die Partei auch ein Tätigkeitsverbot für bezahlte Interessenvertretung und eine umfassende Anzeigepflicht für Unternehmensbeteiligungen der Parlamentarier. "Es geht nicht anders, für die CSU steht eine Menge auf dem Spiel", sagte Söder. Es sei wichtig, Glaubwürdigkeit und Ansehen der Partei wiederherzustellen.

Darüber hinaus verlangt der Parteichef eine Integritätserklärung von allen CSU-Parlamentariern zu Nebentätigkeiten und Beteiligungen. "Wir wollen ein komplettes und umfassendes Bild haben bis in die kleinste Verästelung hinein", sagte Söder. In der Erklärung müsse jeder Abgeordnete versichern, "dass alle Regeln des Verhaltenskodex erfüllt sind", den sich die CSU im Jahr 2013 selbst gegeben hat. Wer die Erklärung nicht unterschreibe, "kann kein politisches Amt übernehmen", sagte Söder. Der parteiinterne Verhaltenskodex der CSU soll hierfür mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten versehen werden, bis hin zu einem Ausschluss aus der Partei.

In den vergangenen Jahren hatte die CSU gebremst, als es etwa um umfassende Transparenzpflichten, den Umgang mit Spenden und die Einführung eines Lobbyregisters ging. Nun fordert auch die CSU "eine tiefgreifende Reform" des Abgeordnetenrechts. Explizit nannte Söder das Lobbyregister und Regeln bei der Parteienfinanzierung. Zudem müsse Abgeordnetenbestechung künftig als Verbrechen eingestuft werden.

Kurz vor der Pressekonferenz hatte der CSU-Landtagsabgeordnete und frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter bekannt gegeben, dass er seine Parteiämter niedergelegt. Er kommt damit wohl einem Rauswurf zuvor. Wegen seiner Verwicklungen in die Maskenaffäre hatte die Partei- und Fraktionsspitze dem 70-Jährigen mit Konsequenzen gedroht und ihn aufgefordert, seine Parteiämter niederzulegen. In der CSU hat der Ex-Minister diverse Ämter inne: Seit 2014 gehört er dem Präsidium und dem Vorstand an, den beiden höchsten Gremien der Partei. Auch leitet er die CSU-Finanzkommission. Seit 2003 ist er Vizechef des Bezirksverbands Schwaben. Sein Amt als Günzburger CSU-Kreischef lässt er bereits seit vergangener Woche ruhen.

Zusätzlich aus der CSU-Landtagsfraktion austreten will Sauter aber nicht - obwohl Fraktionschef Thomas Kreuzer auch dies von ihm verlangt hatte. Er werde seine Mitgliedschaft in der Fraktion zwar ruhen lassen, bis das Verfahren gegen seine Person abgeschlossen sei, "damit die Fraktion und unsere Partei nicht weiterhin wegen der mir gemachten Vorwürfe in Misskredit gebracht werden kann", schreibt Sauter in einem Brief an Kreuzer, den er am Sonntag öffentlich machte. Den endgültigen Ausschluss aus der Fraktion lehnt Sauter jedoch mit der Begründung ab, dass dies "rechtswidrig" und "völlig unverhältnismäßig wäre", solange die Vorwürfe nicht geklärt seien. Auch einen Parteiaustritt, den ihm die CSU-Spitze nahegelegt hatte, hält Sauter offenbar weiterhin nicht für nötig.

Dass Sauter seine Parteiämter niederlege und seine Mitgliedschaft in der Fraktion ruhen lasse, sei "ein erster Schritt", sagte CSU-Generalsekretär Blume, "aus unserer Sicht reicht der aber tatsächlich noch nicht". Man werde im Fall Sauter nun beraten, "welche weiteren Schritte gegebenenfalls noch notwendig sind und folgen müssen". Bereits in der vergangenen Woche hatte Blume indirekt mit einem Parteiausschlussverfahren gegen Sauter gedroht. "Wir reden über eine neue CSU. Eine CSU, die transparent und konsequent ist", sagte auch Blume. Moralisches Fehlverhalten dürfe keinen Platz haben in der Partei.

Die Generalstaatsanwaltschaft München führt gegen Sauter wegen eines Anfangsverdachtes Korruptionsermittlungen - er hat die Vorwürfe über seinen Anwalt zurückgewiesen. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Schutzmasken durch den Staat - und in Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen den mittlerweile aus der CSUausgetretenen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein, der wie Sauter ebenfalls aus dem schwäbischen Landkreis Günzburg stammt.

Bei den mutmaßlichen Schmiergelddeals sollte Nüßlein insgesamt 1,2 Millionen Euro bekommen. Zunächst war lediglich bekannt, dass Nüßlein 660000 Euro erhalten hat. Bei den Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft gegen ihn hat sich inzwischen herausgestellt, dass noch ein Nachschlag von 540 000 Euro vorgesehen war. Die Bank in Liechtenstein, über die der Nachschlag überwiesen werden sollte, stoppte allerdings die Zahlung. Nüßleins Anwalt wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern. Nüßlein weist den Schmiergeldverdacht zurück, ebenso Sauter, bei ihm geht es um 1,2 Millionen Euro. Zu weiteren Details des Verfahrens wollte sich Sauter am Sonntag nicht äußern. "Es entspricht allgemeiner Übung, dass Beschuldigte sich während laufender staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen nicht öffentlich äußern", schrieb Sauter.