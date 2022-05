Von Ana Maria Michel

Erst am Freitag wurde Martin Huber als neuer Generalsekretär der CSU vorgestellt. Nun steht er unter Plagiatsverdacht. Der Politiker soll bei seiner Doktorarbeit abgeschrieben haben. Das will ihm der Luxemburger Journalist und Plagiatsforscher Jochen Zenthöfer nachgewiesen haben. Zuerst berichtete die Bild am Sonntag über die Vorwürfe.

Hubers im Jahr 2007 vorgelegte Dissertation trägt den Titel "Der Einfluss der CSU auf die Westpolitik der Bundesrepublik Deutschland von 1954 bis 1969 im Hinblick auf die Beziehungen zu Frankreich und den USA". Zenthöfer sagt, die Maßstäbe des guten wissenschaftlichen Arbeitens seien in der Arbeit nicht eingehalten worden. Die Fehler gingen über einzelne Fehler bei der Zitierweise hinaus. Es sei ein Stadium erreicht, an dem die Universität die Arbeit überprüfen müsse. Aber es sei auch noch nicht das Stadium erreicht, in dem man sagen müsse: "Da ist der Doktorgrad auf jeden Fall weg." Der CSU-General selbst will seine Doktorarbeit nun aus Transparenzgründen erneut von der Ludwig-Maximilians-Universität prüfen lassen. Er sagt jedoch auch, er habe sie nach "bestem Wissen und Gewissen" geschrieben.

Als Journalist schreibt Zenthöfer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Wissenschaftsplagiate. Ende Mai soll sein neues Buch Plagiate in der Wissenschaft im Transcript-Verlag erscheinen. Bei der Recherche dafür soll er auf Ungereimtheiten in Hubers Doktorarbeit gestoßen sein, ihn aber als zu unbedeutend empfunden haben, um ihn in sein Buch aufzunehmen. Mit Hubers Ernennung zum CSU-Generalsekretär entschied sich Zenthöfer dann aber offenbar doch dafür, seine Entdeckungen öffentlich zu machen.

Martin Huber war am Freitag von Parteichef Markus Söder als neuer CSU-Generalsekretär vorgestellt worden. Der Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Altötting folgt auf Stephan Mayer, der Anfang der Woche zurückgetreten war. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Doch dem Rücktritt war auch ein Streit mit einem Bunte-Redakteur vorausgegangen, dem Mayer gedroht haben soll, ihn zu "vernichten".

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen forderte Huber auf Twitter auf, seinen Doktortitel ruhen zu lassen, solange die Arbeit von der Universität geprüft werde. Holm Putzke, CSU Kreisvorsitzender in Passau und dort Professor für Strafrecht an der Universität, warf Huber in einem Beitrag auf Facebook indirekt einen Interessenkonflikt vor, da dieser von 2004 bis 2007 in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der CSU-Landesleitung tätig war.

