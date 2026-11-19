Der „Geist von Kreuth“ ist niemals gesehen worden, wie es nun mal im Wesen von Gespenstern liegt. Dennoch hat er gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert, und zwar in großer Runde in der Hanns-Seidel-Stiftung. Am 19. November 1976 fiel in Wildbad Kreuth, jenem – auch deswegen – legendären Tagungsort am Tegernsee der „Kreuther Trennungsbeschluss“. Die CSU -Bundestagsabgeordneten stimmten mit 30 zu 18 Stimmen dafür, die seit 1949 bestehende Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufzukündigen und eine eigene Fraktion zu gründen.

Nun, das Ende ist bekannt, die Revolution war nach 21 Tagen vorbei, die Parteichefs Helmut Kohl und Franz Josef Strauß einigten sich, die Fraktionsgemeinschaft besteht bis heute. Daran will auch niemand rühren, das betonte CSU-Chef Markus Söder am Mittwochabend bei dem Festakt. Das Modell CSU funktioniere in Bayern, aber nicht national, sagte er. Doch der Geist von Kreuth, den beschwören sie immer noch gerne in der CSU. „Die CSU ist die kleinere, manchmal charmantere, auf jeden Fall selbstbewusste kleine Schwester“, so umschrieb es Söder zu diesem Anlass.

Jener Geist steht sinnbildlich für das Selbstbewusstsein, manchmal auch die Renitenz der Christsozialen, seine geografische Heimat hat er in Wildbad Kreuth, dem alten Sanatorium am Tegernsee, gefunden. Nur ein Jahr, nachdem sich die Hanns-Seidel-Stiftung dort eingemietet hatte, ging mit dem Trennungsbeschluss ein politisches Beben von dort aus, das zwar schnell verebbte, aber doch schwer genug war, um den Mythos Kreuth zu begründen.

Hintergrund des bayerischen Alleinganges war damals ein herausragendes Wahlergebnis von 60 Prozent der Stimmen für die CSU in Bayern bei der Bundestagswahl im Oktober 1976. Die CDU schaffte unter der Führung von Kohl dagegen nur 38 Prozent – die Union konnte die sozialliberale Koalition aus SPD und FDP unter Kanzler Helmut Schmidt nicht ablösen. Strauß versprach sich größere Erfolge durch ein bundesweites Antreten der CSU, Kohl drohte seinerseits, einen CDU-Landesverband in Bayern zu gründen – und Strauß musste einlenken.

Da war noch nicht klar, wie es ausgehen würde: CDU-Chef Helmut Kohl (links) und der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß Anfang Dezember 1976 nach einem Gespräch in Bonn. Foto: Heinrich Sanden/picture alliance/dpa

Seither schaute im Winter der politische Betrieb nach Kreuth, wenn die CSU dort tagte, im Schlepptau die Medien, nicht selten aus ganz Deutschland. Die Bilder waren grandios, eine schneebedeckte Alpenkulisse, davor das malerische Gebäude, oft unter weiß-blauem Himmel. Anfang des Jahres, wenn anderswo noch nicht viel los war, platzierte die CSU ihre Botschaften. Die Journalisten hätten immer gedacht, da passiert was, sagte Söder, „ein bisschen Verschwörung, ein bisschen Rebellion“. Und manchmal war es ja auch so.

2007 zettelte die Landtagsfraktion in Kreuth den Sturz von Ministerpräsident Edmund Stoiber an. Der mündete schließlich im Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl 2008 und dem Rücktritt des glücklosen Duos Günther Beckstein und Erwin Huber.

Es birgt eine gewisse Ironie, dass in dieser Woche, gerade am Tag nach einem langen und offenbar zähen nächtlichen Koalitionsausschuss in Berlin, an jenen Tag erinnert wurde, als es beinahe vorbei gewesen wäre mit dem Bündnis von CDU und CSU im Bundestag. Doch alle betonten den Zusammenhalt. „Wir haben schon Situationen, dass wir versuchen einander zu helfen, gerade wenn es der eine etwas schwerer hatte“, sagte Unionsfraktionschef Thorsten Frei von der CDU bei der Veranstaltung. Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann betonte, dass das Land nur aus der Krise kommen könne mit der Union als Volkspartei.

Der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch fiel die Rolle zu, all die Harmonie mit der Realität abzugleichen. „Die Zusammenarbeit ist im Moment weniger das Problem“, sagte sie, was freilich nicht heiße, dass es keine gebe. Sie verwies auf den Unmut der Abgeordneten wegen der Haushaltsdebatte kürzlich, der sich weniger gegeneinander als gegen die Führung gerichtet habe. Und auf immer wieder aufkeimende Personaldebatten.

Bündnisse in der Landespolitik : Der Geist von Kreuth und andere Gespenster Die CSU wollte sich einst von der CDU trennen, die Freien Wähler liebäugeln neuerdings mit der FDP. Und was macht die Bayern-SPD? Glosse von Katja Auer ...

Eine „vereinigende Personalentscheidung“ sei nun gerade rum, sagte Münch, und meinte die Nominierung von Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentinnenwahl. Aber eine „divergierende Personalentscheidung“ könne ja wieder aufblühen, sagte sie. Das Gelächter im Saal ließ den Rückschluss zu, dass in der CSU immer noch viele den eigenen Chef für jederzeit kanzlertauglich halten.

Theo Waigel, damals aufstrebender junger Abgeordneter, heute CSU-Ehrenvorsitzender, nannte den Trennungsbeschluss falsch, „aber wir haben das Beste daraus gemacht“. Denn mit dem Mythos Kreuth habe die CSU ein Alleinstellungsmerkmal wie keine andere Partei. Er sei von Anfang an gegen die Abspaltung gewesen und habe sich schon überlegt, wo künftig seine politische Heimat sein sollte – in der CSU oder doch in der CDU. Die Diskussion über den Trennungsbeschluss habe die Partei auseinandergetrieben, sagte Waigel.

Theo Waigel (links) und Ursula Männle erinnerten sich an aufregende drei Wochen im Winter 1976. In der Mitte der langjährige Bayernkurier-Chefredakteur Peter Hausmann. Foto: Katja Auer

Ursula Männle, damals stellvertretende JU-Vorsitzende, später Abgeordnete und langjährige Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, erinnerte sich an die Zeit zwischen dem Beschluss in Kreuth und der Rücknahme drei Wochen später als „wahnsinnig hart und grausam“. In jene Zeit fiel die „Wienerwald-Rede“ von Franz Josef Strauß, in der er Kohl jegliche Eignung als Kanzler absprach und wüst über ihn herzog. Als der Erguss öffentlich wurde, verdächtigte er Männle, die Rede an die Medien gegeben zu haben und forderte von allen Teilnehmern eidesstattliche Versicherungen, wie Männle erzählte. „Mich beschwert das heute noch, wenn ich daran denke“, sagte sie.

Die Schwesterparteien haben sich doch wieder zusammengefunden, die CSU hat ihre Eigenständigkeit bewahrt, Kohl ist doch Kanzler geworden, ein CSU-Kandidat bisher nicht, dafür gibt es wohl bald eine Bundespräsidentin von der CSU. Und der Kreuther Geist wird immer noch bei Bedarf beschworen, auch wenn der Tagungsort längst Geschichte ist.

Zehn Jahre ist es nun her, dass die Hanns-Seidel-Stiftung aus dem alten Wildbad ausgezogen ist. Jetzt tagt die CSU in Kloster Banz in Oberfranken und im oberbayerischen Kloster Seeon. Auch schön dort, aber ein hauseigenes Gespenst ist bislang nicht aufgetaucht.