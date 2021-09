Die CSU stürzt ab, wenn auch nicht so stark wie befürchtet. Am Abend beginnt die Deutung des Debakels. Über den Spitzenkandidaten wird erst mal gar nicht gesprochen.

Von Andreas Glas und Gregor Grosse

Die CSU-Parteizentrale in der Parkstadt Schwabing, in der Kantine warten ein paar Dutzend Journalisten. Sie haben ihre Kameras aufgebaut, den Ton gecheckt, das Licht gesetzt. Alle sind bereit, aber wo steckt Markus Blume, der CSU-Generalsekretär? Es ist kurz nach 18 Uhr und Blume soll das alles jetzt erklären. Was das schlechte Ergebnis bedeutet, das sich laut erster Prognose abzeichnet für Armin Laschet, den Kanzlerkandidaten der Union. Wie die 33 Prozent zu bewerten sind, die eine erste Prognose des Bayerischen Rundfunks für die CSU in Bayern ausweist. Und ob für Blume ein Zusammenhang besteht. Man ahnt da ja was.

18.04 Uhr. Ah, da kommt er ja schon. Markus Blume biegt um die Ecke. Dann nimmt das Schauspiel seinen Lauf. "Nicht zufriedenstellend" nennt Blume das CSU-Ergebnis. Er sagt aber, dass die Umfragen "eines Besseren belehrt" worden seien. Nun müsse man abwarten, das werde noch "ein langer Abend". Über Laschet? Verliert er kein Wort.

Es ist der Auftakt eines merkwürdigen Wahlabends, in jeder Hinsicht. Dabei war ja monatelang spekuliert worden über das Bühnenstück, das die CSU am Wahlabend aufführen würde. Eigentlich seit dem 20. April, dem Tag, als CSU-Chef Markus Söder kapitulierte, nach zehn Tagen Machtkampf, der die Nation in Atem hielt - und CDU-Chef Laschet die Kandidatur ums Bundeskanzleramt bescherte. Schon damals hieß es: Sollte die Wahl verloren gehen, würde Söder auf Laschet zeigen, der ihn, den Umfragekanzler, blockiert hat. Er würde auf Laschet zeigen und rufen: Er ist schuld! Und: Hättet ihr mal besser auf mich gesetzt! Aber jetzt? Stehen da 33 Prozent für die CSU in Bayern, rund 25 Prozent für die CDU im Bund. Und CSU-General Blume wirkt etwas unschlüssig, wie er das alles werten soll.

Wer die Fallhöhe dieses Wahlabends fassen möchte, muss weit zurückblättern, August 1949. Die CSU warb mit dem Spruch "Haltet in der Not zusammen!", der Parteichef hieß Hans Ehard und Edmund Stoiber war sieben Jahre alt, ein Knirps. Damals, bei der Bundestagswahl, holte die CSU in Bayern 29,2 Prozent. Nun also, im September 2021, war die CSU drauf und dran, ihr schlechtestes Resultat aller Zeiten zu unterbieten. 28 Prozent, 29 Prozent, das sagten die letzten Umfragen. Zumindest der maximalen Schmach ist die CSU offenbar entkommen. Auch wenn um diese Zeit die Briefwähler noch die große Unbekannte sind, mehr als 60 Prozent der Bayern haben ihr Stimme schon vor dem Wahltag abgegeben. Da könnte es noch Überraschungen geben.

Also, was heißt das jetzt? Zumindest vorerst hat sich die CSU entschlossen, das Drehbuch "Falscher Kandidat" unter Verschluss zu halten. Das steht kurz nach 19 Uhr fest, als Söder auf der Leinwand in der Kantine der CSU-Zentrale erscheint, zugeschaltet aus Berlin. Auch er sagt: "Unser Ergebnis in Bayern gefällt uns nicht." Er betont aber, dass das CSU-Ergebnis doch "deutlich über dem Bundesergebnis" liege und "ein substanzieller Beitrag" für das Ergebnis der Union sei. Was Söder hier aufführt, ist der Versuch, ein eigentlich enttäuschendes Ergebnis in einen Erfolg umzudeuten.

Zieht das? Stimmt ja, im direkten Vergleich liegt die CSU wesentlich besser als die CDU. Wer den Blick nach Berlin lenkt, entdeckt also mildernde Umstände für die CSU. Allerdings: Man muss schon sehr konzentriert wegschauen, um die Probleme der CSU zu übersehen, die dieser Wahlabend direkt vor ihrer Haustür noch auftürmen könnte. Um 20.30 Uhr besteht immer noch die Gefahr, dass die Partei Direktmandate in München und Franken verliert. Man muss wissen: Ihre direkt gewählten Abgeordneten präsentiert die CSU gern als Beweis ihrer Bürgernähe. Spätestens hier würde die Strategie, nur CDU-Chef Laschet die Schuld zu geben, ohnehin an ihre Grenzen stoßen.

Statt der Erzählung, dass Laschet der falsche Kandidat gewesen sei, bekommt das Publikum nun zu hören, dass es vor allem die CSU gewesen sei, die Laschet die Wahl gerettet haben könnte. "Am Ende war doch entscheidend, dass wir in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, beginnend mit dem CSU-Parteitag unser Potenzial deutlich besser ausgeschöpft haben", sagt Generalsekretär Blume. Frei übersetzt könnte das auch heißen, dass Söders Warnung an Laschet, nicht "mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren", den gemeinsamen Kandidaten doch noch irgendwie wachrütteln konnte. Auch Blume spricht im Laufe des Wahlabends vom "ziemlich substanziellen Beitrag" der CSU zum Wahlergebnis der Union. Über die Machtoptionen sagt Söder: "Wir glauben fest an die Idee eines Jamaika-Bündnisses." Er wolle gemeinsam mit der CDU "in diese Gespräche gehen mit dem klaren Ziel, den Führungsauftrag für die Union zu definieren, dass Armin Laschet dann der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird." Und Generalsekretär Blume, der vor der Wahl angekündigt hatte, dass es nach einem schlechten Ergebnis "Erneuerungen" in der Union brauche, lässt diese Forderung am Wahlabend erst mal stecken. "Wir als CSU haben das in der Vergangenheit schon getan", sagte Blume über den Modernisierungskurs, den Söder seiner Partei schon vor längerem auferlegt hat, manche sagen: aufgezwungen. Die Art und Weise, wie Söder die CSU jünger, grüner und großstädtischer machen will, geht bekanntlich vielen in der Partei zu schnell - und einigen zu weit. Nach einer Bundestagswahl, die für Söder zumindest kein Erfolg war, dürfte diese Kritik eher lauter werden als leiser. Für dem Moment allerdings schützt Söder die Tatsache, dass die CSU ein Ergebnis geholt hat, das er gerade noch so als passabel verkaufen kann. Spätestens im Landtagswahlkampf dürften ihn die Debatten wieder einholen - etwa jene, ob die CSU neben Söder weitere Identifikationsfiguren braucht. In der Partei wird das schon länger diskutiert, eher im Verborgenen. Das Landpublikum, sagt ein Mitglied des Präsidiums, dürfe man "nicht dem Hubert Aiwanger überlassen", dem Parteichef der FW, denen die erste Prognose etwa sechs Prozent in Bayern prophezeit. Zumindest diese Zahl dürfte einige beruhigen. Auch da hatte man Schlimmeres befürchtet.