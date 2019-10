Ein letztes Mal noch soll er die ganz große Bühne bekommen, wenn am Freitag in der Münchner Olympiahalle der CSU-Parteitag beginnt. Tausend Ausgaben sollen bereitliegen, für jeden Delegierten eine. Die Damen und Herren werden die historische Stunde bestimmt zu würdigen wissen und sich, wenn die Antragsberatung wieder mal nicht ihre komplette Aufmerksamkeit erfordert, statt in ihr Smartphone in den Bayernkurier vertiefen. Um der guten alten Zeiten willen.

