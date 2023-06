Nach Hubert Aiwangers umstrittenem Auftritt bei der Heizungs-Demo in Erding fragt man sich selbst in der CSU, wie weit der Koalitionspartner in Bayern noch gehen darf. An der Basis der Christsozialen sind die Ansichten dazu unterschiedlich.

Von Matthias Köpf, Olaf Przybilla, Lisa Schnell und Patrick Wehner, München

Wie die Deutschen künftig heizen sollen, wird im Bund entschieden, doch das Thema liefert auch den Regierungsparteien in Bayern eine Vorlage im Landtagswahlkampf. CSU und Freie Wähler treten da nicht nur gegeneinander an, sondern auch miteinander auf wie auf der Heizungs-Demo am Samstag in Erding, wo FW-Chef Hubert Aiwanger den CSU-Vorsitzenden Markus Söder beim Wettern gegen Berlin deutlich überboten hat. Was die CSU-Basis angesichts dessen vom Koalitionspartner hält? Die SZ hat sich umgehört.

Detailansicht öffnen Brigitte Soziaghi, 69, CSU-Fraktionsmitglied im Kulmbacher Kreistag. (Foto: CSU)

Die Demokratie wieder zurückholen? "Aiwanger weiß nicht, was er sagt", fürchtet Brigitte Soziaghi, 69, CSU-Kreisrätin in Kulmbach. Da sei offenbar jemand "übers Ziel hinausgeschossen", jedenfalls werde er mit derartigem Gerede nichts Positives erreichen. Tragisch freilich findet Soziaghi Aiwangers Aussagen auch wieder nicht. Zumal sie nicht genau wisse, "was Aiwanger damit genau meint". Den stellvertretenden Ministerpräsidenten werde man nicht mehr ändern, "der ist, wie er ist", sagt Soziaghi, die sich sicher ist, dass Aiwanger sein Ziel, potenzielle AfD-Wähler an die Freien Wähler zu binden, nicht in dem Maß erreichen wird, wie er das offenkundig plane. Eine Gefahr für die Koalition in Bayern indes sieht Soziaghi trotzdem nicht. Die sei angesichts der Alternativen trotz allem "das Vernünftigste".

Detailansicht öffnen Elisabeth Koch, die Bürgermeisterin des Marktes Garmisch-Partenkirchen. (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Nach Ansicht von Elisabeth Koch ist es "unterirdisch, wie sich Aiwanger benommen hat, sowohl in der Wortwahl als auch inhaltlich". Aiwanger sei sich "offensichtlich seiner Stellung nicht bewusst", sagt Koch. Die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen hält das Kalkül, so AfD-Wähler auf die Seite der FW zu ziehen, für falsch. "Wenn, dann wählen die Leute das Original, und das ist braun." Im Gegensatz zu Aiwanger habe sich Söder in Erding glasklar von den Rechtsextremen abgegrenzt und sich ausbuhen lassen statt sich anzubiedern. "Das ist eben der Unterschied im Format", sagt Koch über Söder und seinen Vize. Dass die FW kein geeigneter Koalitionspartner mehr sein könnten, weist sie zurück. "Die Freien Wähler bestehen nicht nur aus einem Herrn Aiwanger", sagt Koch. "Aber sie haben ein Problem, und das ist begründet in ihrem Personenkult um Aiwanger."

Der Fürther CSU-Kreisvorsitzende Thomas Winning, 50, findet es grundsätzlich schwierig, wenn demokratische Parteien "die Rhetorik der AfD übernehmen". Ihn irritiere aber auch, dass jene, die etwa auf Twitter Aiwanger scharf kritisieren, den "Boden des gemeinsamen Austausches" unter Demokraten mitunter verließen. Der FW-Chef wirke gelegentlich "hemdsärmelig", sagt Winning. Man müsse aber auch anerkennen, dass er in der Heizungs-Frage etwas anspreche, "was die Leute überfordert". Aiwangers Spruch, dass sich die "schweigende große Mehrheit" angeblich "die Demokratie zurückholen" müsse, sei - so hat das Winning wahrgenommen - auf einer "volksfestähnlichen" Veranstaltung zu hören gewesen. Natürlich müsse man mit Koalitionspartnern "immer über die Art und Weise reden", wie man diskutiere. Den aktuellen Fall würde Winning "aber nicht so hoch aufhängen".

Detailansicht öffnen Bernd Sibler (CSU), Landrat von Deggendorf. (Foto: Tobias Köhler/picture alliance/dpa)

Bernd Sibler ist seit einem Jahr Landrat in Deggendorf und war zuvor Kultusminister. "Es war richtig, dass Söder dort präsent war und sich eindeutig gegenüber der AfD abgegrenzt hat", sagt Sibler. Dass Söder sich in Erding zwar von den Rechtspopulisten distanzierte, aber auch Vokabular nutze, das man häufig bei der AfD hören kann - er sprach von "zwanghafter Veganisierung" und "zwanghaftem Gendern" - erscheint Sibler nicht als Widerspruch. "Die Menschen fühlen sich beim Thema Heizung nicht ernst genommen und haben Sorgen, wenn andere Themen dagegen stark im Mittelpunkt stehen". Wenn man das nicht verstehe, werde man Menschen verlieren. Siblers Urteil über Aiwanger fällt härter aus. Der sei "mit seiner Wortwahl als stellvertretender Ministerpräsident über das Ziel hinausgeschossen". Er sei sicher, dass Söder und Aiwanger diesen Auftritt intern besprechen werden.

"Das ist einfach zu extrem", sagt Christine Vogginger, 60, über die Worte von Hubert Aiwanger. Seit 25 Jahren ist sie in der CSU, seit drei Jahren Zweite Bürgermeisterin von Kirchheim in Schwaben, und sie möchte da etwas zurechtrücken: "Die Regierung in Berlin hat die Mehrheit, das hat nichts damit zu tun, dass es keine demokratischen Abläufe sind", sagt sie. Wer anderes suggeriere, sei "eine Gefahr" und öffne die Tür für all diejenigen, "die meinen, dass sich politische Probleme nicht mit demokratischen Mitteln lösen lassen". An Söder hat sie eine klare Erwartung: "Das ist nicht die Haltung der CSU - der Satz sollte schon fallen", sagt sie. Söder werde sicher versuchen, Aiwanger zur Vernunft zu bringen, nur: "Die Frage ist, bringt's was?"

Detailansicht öffnen Rudolf Utzschneider, CSU-Gemeinderat in Murnau am Staffelsee. (Foto: CSU)

Rudolf Utzschneider, Gemeinderat in Murnau am Staffelsee, würde sich freuen, wenn sich die CSU von Aiwanger "auch mal klar abgrenzt, vor allem wenn es allzu populistisch wird". Auf Landesebene seien die FW leider "ein Hubert-Aiwanger-Verein". Dessen Chef spiele mit dem Feuer und "wäre nicht der erste, der sich dabei die Finger verbrennt." Aiwanger noch zu übertreffen zu wollen, wäre aus Utzschneiders Sicht genau das Falsche. "Es war noch nie gut für eine Partei wenn sie dem Populismus anderer hinterher läuft." Aiwanger selbst stärke auf diese Weise die radikalen Ränder. "Das niveaulose Rumhauen auf Berlin war ja eigentlich schon länger Geschichte", findet Utzschneider. Stattdessen solle Aiwanger lieber sachlich die Schwächen des Heizungsgesetzes aufzeigen und Verbesserungsvorschläge machen. "Das kann man von einem Wirtschaftsminister schon erwarten. Und das liefert er nicht."

Ja, sicher, sagt Heidi Rackl, 66, allzu diplomatisch drücke sich Aiwanger nicht immer aus, ein großes Problem aber sieht die Bezirksrätin aus Neumarkt in der Oberpfalz in seinen Worten nicht. Dass man sich die Demokratie zurückholen müsse, so weit würde sie jetzt nicht gehen, aber "ich habe nicht den Eindruck, dass die demokratische Mehrheit in der Politik so zum Tragen kommt, wie es eigentlich sein sollte". Und die Wortwahl, naja, sie sei da "sehr tolerant". Aber ja, man müsse aufpassen, dass mit solchen Aussagen nicht Gruppen bestärkt würden, die man in der bürgerlichen Mitte nicht haben möchte. Nur: Was passiere denn, wenn die AfD so stark sei, dass man sie zum Regieren brauche? Das müsse die Demokratie entweder aushalten oder man müsse die Partei verbieten.