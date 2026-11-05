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SzenarienDie P-Frage und die Zukunft der CSU

Lesezeit: 3 Min.

Beklatscht von tausend Delegierten: Ilse Aigner auf dem CSU-Parteitag in München, im Hintergrund steht Markus Söder am Rednerpult.
Beklatscht von tausend Delegierten: Ilse Aigner auf dem CSU-Parteitag in München, im Hintergrund steht Markus Söder am Rednerpult.
Foto: Peter Kneffel/dpa

Die CSU muss sich mit zwei Szenarien auseinandersetzen: Ilse Aigner wird Bundespräsidentin. Oder Ilse Aigner wird nicht Bundespräsidentin. Beide hätten Auswirkungen auf die Machtstatik der Partei.

Von Dominik Fürst

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Man muss jetzt noch mal auf diesen Versprecher von Markus Söder zurückkommen. „Die Entscheidung wird woanders gefällt, aber ich würde mir es von Herzen gönnen, wenn Ilse Aigner nächste Bundespräsidentin würde. Das wäre eine tolle Sache. Viel Glück dafür!“

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:„Ilse Aigner wäre ein Glücksfall für Deutschland“

Sie sei „eine aus dem Volk“, heißt es über die mögliche Bundespräsidentin Aigner. Die Zustimmung reicht weit in andere Parteien hinein. Andere halten Volkstümlichkeit für ein problematisches Kriterium. Eine Umfrage.

SZ PlusVon Florian Fuchs, Matthias Köpf, Olaf Przybilla, Johann Osel und Jakob Wimmer

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