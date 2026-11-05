Die CSU muss sich mit zwei Szenarien auseinandersetzen: Ilse Aigner wird Bundespräsidentin. Oder Ilse Aigner wird nicht Bundespräsidentin. Beide hätten Auswirkungen auf die Machtstatik der Partei.

Beklatscht von tausend Delegierten: Ilse Aigner auf dem CSU-Parteitag in München, im Hintergrund steht Markus Söder am Rednerpult.

Man muss jetzt noch mal auf diesen Versprecher von Markus Söder zurückkommen. „Die Entscheidung wird woanders gefällt, aber ich würde mir es von Herzen gönnen, wenn Ilse Aigner nächste Bundespräsidentin würde. Das wäre eine tolle Sache. Viel Glück dafür!“