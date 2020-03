Im Landkreis Freising werden immer mehr Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. In dieser Woche wurde deshalb vorsorglich eine Kinderkrippe in der Gemeinde Zolling geschlossen.

Kinder, die in einem Coronavirus-Risikogebiet waren, dürfen danach 14 Tage lang nicht mehr in Schule oder Kindergarten. Eltern, die sich nicht daran halten, drohen hohe Strafen.

Bisher war es nur eine Empfehlung, zu Hause zu bleiben, jetzt ist es ein Betretungsverbot: Eltern dürfen in Bayern ihre Kinder ab sofort nicht mehr in die Schule oder den Kindergarten schicken, wenn sie zuvor in einem Coronavirus-Risikogebiet waren. Und zwar für einen Zeitraum von 14 Tagen nach der Rückkehr. Um die Ausbreitung des neuartigen Erregers einzudämmen, hat die Staatsregierung die Regelungen deutlich verschärft und eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen - das teilte das Gesundheitsministerium am Samstagvormittag mit.

Sie betrifft vor allem die vielen bayerischen Südtirol-Urlauber: Inzwischen gilt auch diese italienische Provinz als Coronavirus-Risikogebiet. Kinder, die dort in den Faschingsferien Skifahren waren, müssen nun zu Hause bleiben - wenn sie erst am Ende der Faschingsferien heimgefahren sind, noch die ganze nächste Woche. Das Betretungsverbot gilt für alle Schulen, Kindertagesstätten, Heilpädagogischen Tagesstätten und Kindertagespflegestellen - somit auch für Tagesmütter, selbst dann, wenn diese nur ein Kind betreuen, wie das Ministerium wissen lässt. Für die Lehrer der staatlichen Schulen gilt das Betretungsverbot nicht. Sie sollen nach wie vor nur dann zu Hause bleiben, wenn sie in einem Risikogebiet waren und zugleich Krankheitssymptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen zeigen.

Das Gesundheitsministerium begründet seine Allgemeinverfügung damit, die Übertragungswege des Erregers Sars-CoV-2 eindämmen zu müssen. Kinder und Jugendliche seien "besonders schutzbedürftig". Zugleich steckten sie sich gegenseitig leicht an, weil sie miteinander spielen, dabei engen Kontakt haben und weil sie für das "Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten" noch zu jung seien. Damit sei in Schulen und Kindertagesstätten die Gefahr groß, "dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach Hause in die Familien getragen werden".

Die Verfügung betrifft alle Rückkehrer aus jenen Gebieten, die das Robert-Koch-Institut (RKI) offiziell als Risikogebiet einstuft. Das sind derzeit etwa Teile des Iran, Südkoreas und Chinas, aber auch die italienischen Regionen Lombardei und Emilia-Romagna sowie Südtirol. Sollte das RKI weitere Regionen aufnehmen, so wie zuletzt Südtirol, würde das Schul- und Kita-Verbot entsprechend auch für Urlaubsheimkehrer von dort gelten. Eltern, die sich nicht daran halten, droht nach dem Infektionsschutzgesetz eine Strafe von bis zu 25000 Euro.

Bereits am Freitag hatte der Krisenstab der Staatsregierung zudem eine einheitliche Linie für Schulschließungen festgelegt. Tritt in einer Schule ein bestätigter Coronavirus-Fall auf, soll sie ganz geschlossen werden. Gibt es einen begründeten Verdachtsfall - also eine Person mit Fieber, die in einem Risikogebiet war, aber noch nicht positiv auf den Erreger getestet wurde -, so soll die jeweilige Klasse zu Hause bleiben. Wie lange, das hänge "vom konkreten Einzelfall" ab. Das Kultusministerium registrierte am Freitag jeweils etwa ein Dutzend Teil- und Komplettschließungen, von 6000 Schulen in Bayern insgesamt