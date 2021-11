Bayern steht in der vierten Welle der Pandemie schlecht da. Um das zu ändern, ruft etwa die Stadt Ingolstadt auf einem Banner mit dem Schriftzug "Jetzt impfen lassen!" in diversen Sprachen zu einer Impfung gegen das Coronavirus auf.

Von Hubert Grundner und Matthias Köpf, Deggendorf

Plötzlich ist wieder Hochbetrieb am Deggendorfer Volksfestplatz. Nicht, weil es viel zu feiern gäbe mitten in der vierten Welle der Corona-Pandemie, in der sich täglich mehr Menschen anstecken als je zuvor. Doch am Volksfestplatz hat das Deggendorfer Landratsamt im Frühjahr ein Impfzentrum eingerichtet. Vor nicht allzu langer Zeit habe das Personal da Däumchen gedreht, sagt Landrat Christian Bernreiter (CSU), denn mehr als zehn Leute am Tag seien da oft nicht mehr gekommen. Und als es dann geheißen hatte, die Impfzentren würden nicht mehr gebraucht, hat Bernreiter die Hälfte der Container am Volksfestplatz wieder abbauen lassen.