Von Anna Günther

Am Freitag, 13. März 2020, steht Heinz-Peter Meidinger, Schulleiter des Deggendorfer Robert-Koch-Gymnasiums, im Büro seines Stellvertreters und schaut auf den Bildschirm. Um 9 Uhr tritt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor die Kameras und verkündet, dass die Schulen für fünf Wochen schließen werden. Ende Januar war der erste Coronavirus-Fall in Bayern bekannt geworden, mit dem Ende der Faschingsferien am 28. Februar schoss die Zahl der Infizierten in die Höhe. Aber niemand ahnte, dass an den Schulen statt weniger Wochen viele Monate lang nichts mehr so sein würde wie zuvor.