Kommentar von Maximilian Gerl

Geht es nach der Staatsregierung, soll an Superlative denken, wer an Bayern denkt. Am besten, am gescheitesten und am schönsten ist man immer noch zwischen Aschaffenburg und Berchtesgaden. Und am schnellsten. Ist ein Problem erkannt, wird sogleich die Lösung präsentiert, in manchen Fällen sogar andersherum. Davon könnte sich das dysfunktionale Berlin mal eine Scheibe abschneiden!