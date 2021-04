Von Dietrich Mittler und Johann Osel

Gartenmärkte, Buchhandlungen, Zoobesuche oder Kindersport - Bayern lockert nun doch einige Regeln im strengen Corona-Kurs und schwenkt in Teilen auf die Bundesnotbremse ein. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts mit. Bei den Schulen bleibe der Freistaat bei strikteren Grenzwerten, in den Altersgruppen seien Inzidenzwerte von 300 plus zu verzeichnen, "viel zu hoch".

Auch soll es bei der Ausgangssperre keine Phase zwischen 22 Uhr und Mitternacht geben, in der Jogger wie in anderen Bundesländern alleine draußen sein dürfen. Die derzeit "mildere Tendenz" bei den Infektionen in Bayern sei "kein Anlass aufzuhören, aufzugeben oder sich zurückzulehnen", sagte Söder. Der Inzidenzwert betrug am Dienstag 173. Die Erleichterungen gemäß Bundesnotbremse seien "Anpassungen, die wir für vertretbar halten".

Konkret neu: Blumenläden, Gartencenter und Buchhandlungen dürfen wieder unabhängig von Corona-Zahlen öffnen. Außenbereiche zoologischer und botanischer Gärten dürfen ebenfalls auch bei einem Wert von über 100 Besucher empfangen, unter Auflagen wie negativem Test. Ähnliches gilt für Ladengeschäfte der körperfernen Dienstleistungen und des Handwerks, wie Schneider, Fotoläden, Schuhmacher Telekommunikationsgeschäfte oder Autovermieter. Auch Autokinos werden künftig inzidenzunabhängig zugelassen, Hygienekonzepte vorausgesetzt. Trotz hoher Inzidenz dürfen Kinder unter 14 Jahren im Freien in der Gruppe bis zu fünf Teilnehmern kontaktfreien Sport treiben, Anleitungspersonen brauchen einen negativen Test.

In den Schulen dagegen Strenge: Ab Inzidenz 100 gilt weiterhin Distanzunterricht, mit Ausnahmen wie bisher für Abschlussklassen. Den neuen Richtwert der Bundesnotbremse, Inzidenz 165, ignoriert Bayern komplett. Man müsse wegen des Infektionsgeschehens bei Jüngeren "auf der sicheren Seite bleiben", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Die geänderte Verordnung gilt schon von Mittwoch an.

Auch aus der CSU kam Kritik an Söders Kurs

Dass es zu den Erleichterungen kommt, liegt wohl auch an Druck aus den eigenen Reihen - aus den Regierungsfraktionen. Zahlreiche Stimmen der CSU im Landtag rügten nach Informationen der SZ seit Beschluss der Bundesnotbremse, dass es in Bayern eine "Extra-Wurst" gebe, obwohl sich Söder stets für einheitliche Regeln eingesetzt hatte. Andere klagten über die brodelnde Stimmung in ihren Landkreisen, insbesondere in Gärtnereien und derlei Betrieben. "Bundesregel eins zu eins übernehmen", wurde als Forderung vieler Abgeordneter kolportiert. Und: Söder dürfe die Meinung seiner Fraktion nicht ignorieren. Fraktionschef Thomas Kreuzer soll dann versprochen haben, er werde die "Argumente einbringen", es werde eine "gute und nachvollziehbare Lösung" kommen.

Bei den Freien Wählern gab es auch öffentliche Unmutsbekundungen - vor allem zu den Schulen, wo man sich augenscheinlich nicht durchsetzen konnte. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) sagte am Dienstag, auch im Handel seien Änderungen "in der Öffentlichkeit massiv eingefordert" worden. Er erneuerte seine Kritik an der Bundesnotbremse, seine FW haben wegen der Verlagerung von Kompetenzen Verfassungsbeschwerde eingereicht. Er könne sich "nicht vorstellen, dass diese Regelung unkorrigiert bleibt".

Söder betonte, an Aiwanger gerichtet, dass "nicht Bequemlichkeit, sondern die Bekämpfung der Pandemie" der oberste Maßstab sei. Seit nun einem Jahr habe das Land, immer wenn es etwas besser geworden sei, "die Geduld verloren" und "Rückschläge" erlitten. Er hoffe, "dass wir diesen kollektiven Lerneffekt in unsere Festplatten brennen". Das Koalitionsklima sieht er nicht belastet.

Beim Impfen möchte Bayern die Priorisierung schon nach Mitte des Monats Mai aufgeben, früher als im Bund angekündigt; im Juni solle auch gezielt ein Angebot für junge Menschen gemacht werden. Sukzessive seien schon die Hausärzte am Zug, die Impfzentren bleiben aber erhalten. Der Freistaat beschloss, dass vollständig Geimpfte keine negativen Tests mehr vorlegen müssen, etwa beim Friseur. Wer zweimal geimpft sei, habe "nahezu ein Nullrisiko". Söder setzt auf "Vollgas beim Impfen".

Ende vergangener Woche wurde laut Gesundheitsministerium bei den insgesamt verabreichten Impfdosen die Vier-Millionen-Marke überschritten. 24,6 Prozent der Bevölkerung im Freistaat haben mittlerweile die Erstimpfung hinter sich, 6,9 Prozent sind - Stand Dienstagmorgen - vollständig geimpft. Nun gelte es, zügig die Betriebsärzte in die Impfkampagne einzubeziehen, sagte Holetschek. Zunächst in zehn Modellprojekten, dann von Juni an regulär sollen alle Betriebsärzte impfen können. Diese "stehen Gewehr bei Fuß".

In Stadt und im Landkreis Hof wurde am Dienstag bereits mit Impfungen in Unternehmen begonnen - unterstützt von Kräften der Bundeswehr. Genügend Impfstoff war vorhanden, hatte doch der Freistaat dem Impfzentrum im stark betroffenen Hofer Land erneut ein Sonderkontingent bereitgestellt. Holetschek will sich am Mittwoch eigens in einem Unternehmen über den Stand der Aktion informieren.

Söder verwies auf die gesunkene Zahl der Sterbefälle - da zeige sich der Impferfolg bei den Ältesten. Bedenklich seien die schweren Verläufe bei den Jüngeren. Am Dienstag sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Bayerns Krankenhäusern 787 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt worden; 446 davon mussten invasiv beatmet werden. Insgesamt sind demnach augenblicklich 24 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt.

Nach Ansicht von Roland Engehausen, dem Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, sei es verfrüht, nun bereits von Entspannung zu sprechen. "Die Bettenauslastung ist immer noch so hoch, dass man keine Luft für planbare Behandlungen hat." Ein stabiler Trend hin zu einer Entlastung der Kliniken sei erst dann erkennbar, "wenn wir in den nächsten zwei bis drei Wochen sinkende Zahlen hätten, was die Bettenbelegung mit Covid-19-Patienten anbelangt".