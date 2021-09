Haben Sie Fragen zu den Corona-Regeln in Bayern?

Abstand ist noch erwünscht, ansonsten sind viele Corona-Regeln im Freistaat von Donnerstag an lockerer.

Man darf wieder so viele Menschen treffen, wie man möchte. Die FFP2-Maskenpflicht fällt weg, außer die neue Krankenhausampel steht auf gelb oder rot. Kinder haben Präsenzunterricht, egal wie hoch der örtliche Inzidenzwert ist - für sie gelten auch spezielle Quarantäne-Regeln bei Corona-Fällen in der Schule. Kennen Sie sich noch aus?

In Bayern gelten von diesem Donnerstag an neue - spürbar gelockerte - Corona-Regeln. Einen Überblick darüber finden Sie hier. Haben Sie noch mehr Fragen zu den neuen Regelungen? Schreiben Sie uns an muenchen-online@sz.de und wir versuchen, alles zu beantworten.

Noch ist die neue, 14. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaats nicht veröffentlicht. Aber als Kernpunkte hat die Regierung verkündet: Die FFP2-Maskenpflicht, die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, aber auch die Sperrstunde in der Gastronomie sowie die Kundenbegrenzungen im Handel sind von morgen an Geschichte. Zudem hat nach dem Kabinettsbeschluss vom Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab für verschärfte Anti-Corona-Maßnahmen quasi ausgedient - bis auf den Grenzwert 35:

Bei mehr als 35 Neuinfektionen binnen sieben Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gilt dort in Innenräumen breitflächig der 3-G-Grundsatz: Zugang zu vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen haben dann nur noch Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen negativen Test. Und schärfere Anti-Corona-Maßnahmen sind künftig abhängig von der Klinik-Auslastung, der sogenannten Krankenhausampel.