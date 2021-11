In ein Restaurant darf nur noch, wer geimpft oder genesen ist. Auch in Kultur und Freizeit gilt die 2-G-Regel nahezu überall. Bald verschärfen sich die Maßnahmen nochmals - vor allem für Ungeimpfte. Ein Überblick über die künftigen und derzeitigen Corona-Regeln.

Von Max Ferstl und Kassian Stroh

In Bayern steigt die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen dramatisch - nun verschärft die Staatsregierung die Regeln noch einmal spürbar. Am Freitag, 19. November, kündigte Ministerpräsident Markus Söder ein neues Maßnahmenpaket an, das von Mittwoch (24. November) an gelten soll: Es wird Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben - dann dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

Es wird eine Sperrstunde ab 22 Uhr eingeführt, Clubs, Diskotheken und Bars müssen für drei Wochen komplett schließen, Weihnachtsmärkte werden abgesagt. Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern. Zudem gilt dort die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit Test.

In bayerischen Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 soll das öffentliche Leben in weiten Bereichen heruntergefahren werden: Dort müssen etwa die Gastronomie, Sport- und Kulturstätten schließen, Veranstaltungen werden untersagt. Schulen und Kitas sollen aber auch dort weiter offen bleiben.

Bevor die verschärften Maßnahmen kommenden Mittwoch in Kraft treten, muss noch der Landtag darüber debattieren und entscheiden. Bis dahin gelten die bisherigen Regeln - die aktuellen Vorschriften im Überblick:

Krankenhausampel auf Rot

In Bayern liegen mehr als 600 Corona-Patientinnen und -Patienten auf einer Intensivstation - somit ist die sogenannte rote Stufe der Krankenhausampel eingetreten. Das bedeutet im Einzelnen:

2 G statt 3 G: Überall, wo bisher die 3-G-Regel in Kraft war, wird sie durch die 2-G-Regel ersetzt. Das betrifft zum Beispiel Veranstaltungen, Kinos, Konzerte und Theater, Fitnessstudios und Schwimmbäder. Das heißt: Hier haben nur noch Geimpfte, Genesene und unter Zwölfjährige Zutritt; einen negativen Corona-Test vorzulegen reicht nicht mehr.

Bisher waren davon ausgenommen die Gastronomie, Hotels und andere Beherbergungsbetriebe - hier gilt vom 16. November an aber ebenfalls 2 G. Bei den sogenannten körpernahen Dienstleistungen wie dem Besuch beim Friseur gilt 3 G plus. In den Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen, in Bibliotheken und Archiven bleibt es bei 3 G.

Eine Sonderregel gilt für Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren: Da sie an der Schule regelmäßig getestet werden, dürfen sie in Restaurants, in Hotels und Ferienwohnungen - auch wenn sie nicht geimpft sind und dort eigentlich 2 G gilt. Außerdem dürfen sie Sport, Musik oder Theater machen, also zum Beispiel am Vereinssport in der Halle teilnehmen. Wörtlich heißt es in der Corona-Verordnung: "zur eigenen Ausübung sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten". Das gilt laut Innenministerium auch für den privaten Besuch des Hallenbads. Ins Kino, Stadion, Konzert oder in einen Club dürfen ungeimpfte Zwölf- bis 17-Jährige aber nicht. Diese Übergangsregel gilt bis zum 31. Dezember 2021. Zu weiteren Details siehe unten ("Was bedeuten 2 G, 3 G und 3 G plus genau?").

3 G am Arbeitsplatz: In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten darf nur noch am Arbeitsplatz erscheinen, wer geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet ist. Für Letzteres reicht zweimal die Woche ein Schnelltest. Diese 3-G-Vorschrift gilt für alle, die bei der Arbeit Kontakt zu anderen haben, ganz egal ob Kunden oder Kollegen. Ausgenommen davon sind nur Beschäftigte, die im Handel oder im öffentlichen Personennahverkehr arbeiten.

Maskenpflicht: Wie auch bei der Stufe Gelb gilt in geschlossenen Räumen und Bussen und Bahnen eine FFP2-Maskenpflicht; eine medizinische Maske (OP-Maske) zu tragen reicht nicht. Zu den Details siehe unten ("Die Maskenpflicht").

Handel, Arztbesuche und öffentliche Verkehrsmittel: Man darf weiterhin in ein Geschäft gehen, die Praxis eines Arztes oder Therapeuten betreten und mit dem Zug fahren, dafür gibt es keine Zugangsbeschränkungen.

Was bedeuten 2 G, 2 G plus, 3 G und 3 G plus genau?

Generell besagt die 3-G-Regel, dass in viele Innenräume nur noch Menschen dürfen, die vollständig gegen Corona geimpft sind, die im zurückliegenden halben Jahr Covid-19 hatten oder die einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen (3 G: geimpft, genesen, getestet). Ob das ein PCR- oder ein Schnelltest ist, ist egal. Die 3-G-Regel gilt aber nicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln, in privaten Räumen (also zum Beispiel Wohnungen), bei Veranstaltungen im Freien (sofern nicht mehr als 1000 Menschen dorthin kommen), bei Gottesdiensten und Demonstrationen. Für Schulen und Kitas gibt es Sonderregeln (siehe unten).

3 G plus: Das ist im Grunde dasselbe wie 3 G - mit einem wichtigen Unterschied: Nur ein negativer PCR-Test wird als Nachweis akzeptiert, kein Schnelltest. Bevor die Krankenhausampel Gelb und Rot zeigte, war das zum Beispiel in Clubs und Diskos der Fall.

2 G: Hier dürfen nur Geimpfte und Genesene eingelassen werden sowie Schülerinnen und Schüler bis zwölf Jahre (sie können ja noch nicht geimpft werden), in Ausnahmefällen auch Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Solange die Krankenhausampel auf Grün stand, konnten Gastronomen oder Veranstalter freiwillig auf 3 G plus oder 2 G setzen, dann musste sich dort kein Besucher mehr an Maskenpflicht oder Mindestabstände halten. Diese Erleichterungen gelten aber nicht, wenn 2 G nicht freiwillig ist, sondern Pflicht - so wie im Moment bei der roten Stufe der Krankenhausampel.

2 G plus: Das ist dasselbe wie 2 G - nur dass man zusätzlich zu einem Geimpften- oder Genesenen-Ausweis auch noch ein negatives Testergebnis vorlegen muss, um eingelassen zu werden.

Ausnahmen für Kinder und Jugendliche: Von der 3-G-Regel generell ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag und noch nicht eingeschulte Kinder sowie alle, die zur Schule gehen und dort regelmäßig getestet werden. Sie müssen dann keinen eigenen Testnachweis vorlegen, hier reicht beispielsweise ein Schülerausweis. Bei 3 G plus gelten sie ebenfalls als getestet.

Testnachweise müssen beim Zutritt schriftlich vorgelegt werden (ausgedruckt oder auf dem Handy). Ein PCR-Test darf nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen, ein Schnelltest nicht mehr als 24 Stunden. Ein Selbsttest reicht nur, wenn er unter Aufsicht vorgenommen wurde, was schriftlich bestätigt wird (maximal 24 Stunden alt).

Wo generell Zugangsbeschränkungen gelten: bei Veranstaltungen, in Sportstätten, Fitnessstudios, allen Kultureinrichtungen inklusive Kinos, in Museen und Gedenkstätten, Beherbergungsbetrieben, Hochschulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Bibliotheken und Archiven. Zugangsbeschränkungen betreffen auch die außerschulischen Bildungsangebote wie Musikschulen und Fahrschulen sowie die Erwachsenenbildung, außerdem Freizeiteinrichtungen einschließlich Bädern, Saunen, Freizeitparks, Indoorspielplätzen, Seilbahnen und Ausflugsschiffen, Spielhallen und -banken, geschlossene Räume in Zoos und botanischen Gärten, Wettannahmestellen sowie den touristischen Reisebusverkehr. Und 3 G oder eine der Verschärfungen gelten auch für "Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist", also zum Beispiel beim Friseur, nicht aber bei Ärzten oder Therapeuten.

In all diesen Bereichen gilt eine 3-G-Regel selbst dann, wenn die Krankenhausampel auf Grün stehen sollte (wovon Bayern im Moment weit entfernt ist) - es sei denn, die Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort beträgt weniger als 35 (aber auch das ist derzeit nirgendwo in Bayern der Fall).

Die Maskenpflicht

Grundsätzlich muss in vielen Bereichen in Bayern ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften. Seit die Krankenhausampel im Freistaat auf Gelb steht, also seit dem 7. November, gilt für alle Menschen ab 16 Jahren wieder FFP2-Maskenpflicht. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 16 Jahren reicht eine medizinische Maske. Jüngere Kinder müssen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen - genauso wie Menschen, denen dies aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, was durch ein Attest belegt werden muss.

Im Freien gibt es generell keine Maskenpflicht - mit einer Ausnahme: die Eingangs- und Begegnungsbereiche bei größeren Veranstaltungen, also etwa die Zugänge oder der Weg zur Toilette im Fußballstadion.

Pflicht ist die Maske generell in öffentlichen Verkehrsmitteln (dazu zählen auch Taxen) und in Bahnhöfen, sofern diese nicht im Freien sind, sowie in geschlossenen Räumen (mit Ausnahme von Privaträumen). Bisher durften sie zum Beispiel bei einer Veranstaltung oder im Kino abgenommen werden, wenn an jedem Platz ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen eingehalten wurde, mit denen man nicht zusammenlebt, oder wenn 2 G gilt. Diese Ausnahme wurde zum 16. November gestrichen. Die Maskenpflicht gilt nun immer auch dort, wo 3 G plus oder 2 G verpflichtend ist - also auch in Diskotheken und Clubs, außer Betreiber und Veranstalter wählen 2 G plus (geimpft oder genesen plus negativer Corona-Test). In der Gastronomie dürfen die Masken am Platz abgenommen werden.

Schulen, Kitas und Hochschulen

An den Schulen gibt es Präsenzunterricht, doch die Maskenpflicht ist zurück - zumindest vorübergehend. Seit dem 8. November müssen Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht am Platz wieder eine Maske tragen. Grundschüler können Stoffmasken tragen, an den anderen Schulen müssen es medizinische Masken sein.

An den Schulen wird getestet: Dreimal die Woche gibt es für alle Kinder und Jugendlichen einen Selbsttest unter Aufsicht, sofern sie nicht einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen. An den Grund- und Förderschulen soll es für alle sogenannte Lolli-Tests geben, also PCR-Pooltests (zweimal die Woche). Geimpfte und genesene Schüler sind von der Testpflicht befreit. Weiterhin sollen Klassen nicht als ganze in Quarantäne geschickt werden, wenn dort ein Corona-Fall auftritt, sondern allenfalls noch Schülerinnen und Schüler, die engen Kontakt zu der infizierten Person hatten - das wird im Einzelfall entschieden. In diesem Fall muss sich aber die ganze Klasse eine Woche lang täglich auf Corona testen.

In den Kindertagesstätten, also Krippen, Kindergärten und Horten, gibt es einen eingeschränkten Regelbetrieb. Kinder werden also nur noch in festen Gruppen betreut, seit die Krankenhausampel auf Rot steht. Kitas, heilpädagogische Tagesstätten und schulvorbereitende Einrichtungen müssen den Kindern dreimal wöchentlich einen freiwilligen Selbsttest anbieten - das soll es bis Jahresende weiter geben. Beschäftigte müssen sich mindestens dreimal in der Woche testen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Es sollen künftig auch PCR-Pool-Tests, wie an den Schulen, angeboten werden.

An den Hochschulen gilt unabhängig von der Krankenhausampel die 3-G-Regel, damit sollen Präsenzveranstaltungen Normalität sein. Für Studentinnen und Studenten bleiben Corona-Tests bis zum 30. November kostenlos. Wird der Mindestabstand nicht eingehalten, muss auch am Platz eine Maske getragen werden.

Regeln für Gastronomie, Hotels und Christkindlmärkte

In der Gastronomie gilt vom 16. November an 2 G und FFP2-Maskenpflicht. Wenn man am Tisch sitzt, darf die Maske abgenommen werden. Die alte Corona-Sperrstunde um ein Uhr nachts ist schon vor Längerem gestrichen worden.

In einem Hotelzimmer darf zusammen übernachten, wer möchte (bis zum Spätsommer galten hier die Kontaktbeschränkungen). Einchecken dürfen aber nur Geimpfte und Genesene und Kinder unter zwölf Jahren (2 G).

Clubs und Diskotheken dürfen seit Oktober wieder öffnen, Betreiber müssen festlegen, ob dabei die 2-G-Plus-Regel gilt, andernfalls dürften geimpfte und genesene Besucher nur noch mit FFP2-Maske tanzen. Sobald die Krankenhausampel wieder auf Grün ist, gilt wieder 3 G plus. Unter den gleichen Zugangsbedingungen dürfen auch Bordelle öffnen.

Auch Weihnachtsmärkte dürfen grundsätzlich stattfinden. Für sie ist bislang die 3-G-Regel vorgesehen, wonach nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt haben. Viele Kommunen sagen ihre Märkte aber bereits ab.

Kontaktdaten

Seit Mitte Oktober ist in vielen Bereichen die Pflicht entfallen, Kundendaten zu erfassen. In der Gastronomie oder bei kulturellen Veranstaltungen müssen Kunden und Besucher dann ihre Adresse oder Telefonnummer nicht mehr angeben. Nur noch in Bereichen, in denen aus Sicht der bayerischen Regierung das Risiko für viele Ansteckungen besonders hoch ist, müssen die Daten weiter erfasst werden. Dazu zählen: alle geschlossenen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen, Clubs, Diskotheken, Bordelle sowie gastronomische Angebote mit Tanzmusik. Das gilt auch für körpernahe Dienstleistungen und Gemeinschaftsunterkünfte (etwa Schlafsäle in Hütten).

Sonderregeln für Gottesdienste und Versammlungen nach dem Versammlungsrecht

In geschlossenen Räumen gibt es für Gottesdienste und Versammlungen keine Höchstzahl an Besuchern mehr, wenn dort die 3-G-Regel eingehalten wird. Wenn die jeweilige Kirche oder der Versammlungsleiter dies nicht will, gilt weiter die bisherige Besucherbeschränkung, die sich nach dem verfügbaren Platz richtet. Bei Demonstrationen unter freiem Himmel muss der Mindestabstand eingehalten werden. Für die Maskenpflicht gelten die allgemeinen Regeln, das Gesangsverbot in Kirchen entfällt komplett.

Kontaktbeschränkungen und Personen-Obergrenzen

Kontaktbeschränkungen gibt es in Bayern derzeit keine. Man darf sich also treffen, mit wem und wann und wo man will - in öffentlichen wie in privaten Räumen. Generell gestrichen sind auch die Besucher-Limits in Geschäften und Dienstleistungsbetrieben.

Ganz generell soll aber jeder, wo immer möglich, zu anderen Menschen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten sowie auf Handhygiene und die gute Belüftung von Innenräumen achten.

Wer als geimpft und genesen gilt

Als genesen gilt, wer vor mindestens 28 Tagen und höchstens einem halben Jahr positiv auf das Coronavirus getestet wurde und das nachweisen kann. Als geimpft gilt, bei wem seit der abschließenden Impfung mehr als 14 Tage vergangen sind (nachzuweisen durch ein digitales Impfzertifikat oder den Impfpass aus Papier). Die abschließende Impfung ist in der Regel die Gabe der zweiten Dosis, der Impfstoff von Johnson & Johnson wird nur einmal gespritzt. Zudem kann es sein, dass bei ehemaligen, genesenen Covid-19-Patienten vom Arzt eine einzelne Dosis für die Immunisierung als ausreichend erachtet wird.

Krankenhausampel auf Gelb: Was passiert, wenn die Zahlen sinken

Sollten in den Intensivstationen wieder weniger als 600 Covid-19-Patienten liegen, so springt die Krankenhausampel zurück auf Gelb. Denn diese Stufe greift, wenn bayernweit mehr als 450 Intensivbetten belegt sind oder wenn in den vergangenen sieben Tagen mehr als 1200 Corona-Patienten in ein bayerisches Krankenhaus eingewiesen wurden. In diesem Fall gilt: Die Regelungen der roten Stufe bleiben weiter gültig in Corona-Hotspots. Das sind jene kreisfreien Städte und Landkreise, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 300 liegt und wo die Intensivkapazitäten zu 80 Prozent erschöpft sind.

In allen anderen Kommunen gilt: Überall, wo in der grünen Stufe 3 G angesagt ist, also in der Gastronomie, Kultur, bei Veranstaltungen und so weiter, greift 3 G plus. Es dient also nur ein negativer PCR-Test als Nachweis, kein Schnelltest. In Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen gilt auch in Stufe Gelb 3 G; in Clubs, Diskotheken und Bordellbetrieben ist die 2-G-Regel Pflicht. In Geschäften, Arztpraxen und öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es keine Zugangsbeschränkungen. Dort, wo man eine Maske tragen muss, muss man auch in der Stufe Gelb eine FFP2-Maske verwenden, eine medizinische Maske (OP-Maske) reicht nicht.

Regeln bei der Einreise nach Bayern

Bis zum Mai hatte Bayern eine eigene Corona-Einreiseverordnung. Seit dem 13. Mai aber gilt die bundesweite, die zum 1. August entscheidend verschärft worden ist. Demnach muss jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, einen negativen Corona-Test vorlegen - sofern er älter als zwölf Jahre und nicht geimpft oder genesen ist. Auch entfällt künftig die Kategorie "Risikogebiet", stattdessen werden Länder als "Hochrisikogebiete" oder "Virusvariantengebiete" klassifiziert. Für Einreisende von dort gelten Quarantäne-Pflichten. Die Reise-Regeln im Überblick.

Hier finden Sie den Wortlaut der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV), die bis zum 24. November gültig ist.