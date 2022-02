Corona-Variante in Bayern

Die Inzidenz hat immer weniger Aussagekraft, sagt die Staatsregierung, für die Bewertung der Klinikauslastung fehlt es aber an einem Bewertungssystem. Die SPD erkennt darin ein Pandemie-Management "im Blindflug".

Von Johann Osel

Es ist nicht lange her, da gab es in Landkreisen und Städten in Bayern ein ständiges Zittern mit besorgtem Blick auf die Inzidenz - schließlich drohte bei Überschreiten der Marke 1000 ein Quasi-Lockdown. Mitte Januar hat die Staatsregierung die Hotspot-Regel ausgesetzt, als nicht mehr "verhältnismäßig". Angesichts der rasant wachsenden Omikron-Welle wäre sie eh längst keine Ausnahme mehr nur für besonders betroffene Regionen.