Blick in ein Zimmer der Intensivstation in Fürstenfeldbruck. Das Personal arbeitet wieder am Anschlag.

Von Sebastian Beck, Nina Böckmann und Viktoria Spinrad, München

Die Lage in den Krankenhäusern verschärft sich weiter. Am Donnerstag meldete das zentrale Register für Intensivbetten 521 Corona-Patienten auf den bayerischen Intensivstationen. Das sind nahezu doppelt so viele wie vor zwei Wochen und gut 60 mehr als noch am Dienstag. 281 Menschen wurden invasiv beatmet. Inzwischen sind damit 90 Prozent der Betten belegt. Landesweit waren demnach nur noch 119 "Covid-spezifische Intensivbetten" frei - das sind Betten, die mit Beatmungsgeräten für die Schwerkranken ausgestattet sind. "Wir sehen eine Dynamik der Entwicklung, die sehr, sehr deutlich ist", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek der SZ.