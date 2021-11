Corona-Politik in Bayern

Solange FW-Vorsitzender Hubert Aiwanger nicht geimpft war, durfte er zuletzt nicht auf Pressekonferenzen der Staatsregierung auftreten und war öffentlich weniger präsent; im Kabinett aber sehr wohl an allen Entscheidungen beteiligt.

Das derzeitige Bild des kleineren Koalitionspartners der CSU wirkt etwas ungewohnt. Was das mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zu tun haben könnte - oder auch nicht.

Von Andreas Glas und Johann Osel, München

Nein, das ist nicht Markus Söder, der da spricht. Es ist Freitag, die Staatsregierung hat zur Pressekonferenz geladen. "Die Lage spitzt sich zu", sagt Kultusminister Michael Piazolo, der Mann am Rednerpult neben dem Ministerpräsidenten. Markus Söder hat soeben einen Quasi-Lockdown für Ungeimpfte angekündigt und einen weitreichenden Lockdown in Corona-Hotspots. Richtig so, sagt Piazolo (Freie Wähler), man müsse jetzt "konsequent" reagieren und "ein klares Zeichen" setzen.