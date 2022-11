Die bayerischen Corona-Ausgangsbeschränkungen im April 2020 erklärte das Bundesverwaltungsgericht jüngst für unverhältnismäßig. Nun will Justizminister Eisenreich Bußgeld auf Antrag erstatten - und prescht damit in der Staatsregierung vor.

Von Johann Osel

Justizminister Georg Eisenreich (CSU) plädiert für die Rückzahlung von bestimmten Corona-Bußgeldern, nachdem das Bundesverwaltungsgericht kürzlich die bayerischen Ausgangsbeschränkungen im April 2020 für unverhältnismäßig erklärt hatte. Für die Maßnahmen dieser "kurzen Zeit", die nicht verhängt hätten werden dürfen, sollten die Bußgelder "aus meiner Sicht auf entsprechenden Antrag der Bürgerinnen und Bürger zurückgezahlt werden", sagte er am Mittwoch auf Nachfrage am Rande eines Pressetermins in München. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit fällt zwar nicht in Eisenreichs Geschäftsbereich, sondern in den des Innenministeriums - der Justizminister kann sich hierbei aber ein "bürgernahes" Vorgehen vorstellen; dies bedeute nicht, alles von Amts wegen automatisch zu prüfen und zurückzuzahlen. Es gebe in der Frage übrigens "keinen Dissens" mit dem Kollegen aus dem Gesundheitsressort.

Bis dato allerdings hatten sich weder Gesundheitsminister Klaus Holetschek noch Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) öffentlich zu dieser konkreten Frage geäußert - wodurch Eisenreichs Aussage durchaus als Vorstoß innerhalb der Staatsregierung betrachtet werden dürfte. Auf Nachfrage der SZ am Mittwoch hieß es aus dem Gesundheitsministerium zunächst, man sei mit dem Justizminister im Grundsatz auf einer Linie; es werde noch eine Feinabstimmung geben zu der Frage.

Konkret geht es um die umstrittenen Corona-Regeln im Freistaat, die durch Verordnung vom 31. März 2020 bis Mitte April in Kraft waren. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied vor gut einer Woche, dass die damalige Ausgangsbeschränkung - also das Verbot, die eigene Wohnung ohne einen triftigen Grund zu verlassen - mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht vereinbar sei. Die Richter wiesen damit eine Revision der Staatsregierung gegen ein vorheriges Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) zurück.

Der VGH hatte die Corona-Verordnung der Staatsregierung aus dem Frühjahr 2020 nachträglich für unwirksam erklärt, die bayerischen Regeln seien in der Ausgestaltung "zu eng" gefasst gewesen. Andere Bundesländer erließen damals lediglich Kontaktbeschränkungen außerhalb des eigenen Hausstands. Bayern griff dagegen zum deutlich schärferen Mittel und gestatte das Verlassen der Wohnung nur etwa bei Berufsausübung, Einkäufen, Sport im Freien oder das Gassi gehen mit dem Hund. Aufsehen und Debatten hatte damals ausgelöst, dass anfangs bereits das bloße Sitzen auf einer Parkbank nicht gestattet war. Schon nach der VGH-Entscheidung waren Debatten über die Rechtmäßigkeit vorheriger Bußgelder aufgekommen.

Der damalige Corona-Bußgeldkatalog sah beim Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund ein Bußgeld im Regelsatz von 150 Euro vor. Außerdem wurden laut Regelwerk Bürger und Unternehmer für weitere Verstöße zur Kasse gebeten, und auch deutlich höher; unter anderem für die Öffnung einer Gastronomie oder den unerlaubten Besuch von Seniorenheimen. Schon die Antworten der Staatsregierung auf Anfragen aus der Opposition 2020, etwa der SPD, zeigten, dass Ordnungswidrigkeiten in den allermeisten Fällen damals die Ausgangssperre betrafen. Die meisten im bevölkerungsreichen Oberbayern, dahinter folgten Mittel- und Unterfranken.

Nach aktueller Auskunft des Gesundheitsministeriums gab es in Bayern zur Gültigkeit der besagten Corona-Verordnung knapp 22 100 Bußgelder wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung. Nur um diese Bußgelder und ausschließlich aus dieser Phase im April 2020 würde es bei einer Rückzahlung auf Antrag gehen; also nicht für andere Verstöße zu jener Zeit oder später etwa gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen oder Maskenpflichten.

In der Landespolitik hatte jetzt kurz nach dem Urteil des Bundesgerichts zunächst FDP-Fraktionschef Martin Hagen gefordert, den Betroffenen das Geld zurückzuzahlen - auch um eine umfangreiche Klagewelle zulasten der Gerichte vermeiden. Mit den Ausgangsbeschränkungen habe die CSU "jedes Augenmaß vermissen lassen" und Ministerpräsident Markus Söder "die Grundrechte der Bürger unverhältnismäßig eingeschränkt", so Hagen. "Die Bußgelder müssen zurückerstattet werden. Es ist nicht akzeptabel, dass Bürger auf Basis rechtswidriger Verordnungen zur Kasse gebeten werden." Einen Antrag der AfD-Fraktion für eine weiterreichende "Corona-Amnestie" hat das Plenum jüngst an den Rechtsausschuss übergeben, er wurde noch nicht beraten.

Kommunen müssten bereits verplantes Geld hergeben

Inwieweit die Wiederaufnahme eines Bußgeldverfahrens vor Gericht grundsätzlich möglich wäre, ist in der Rechtswissenschaft nicht unumstritten. Bei rechtmäßigen Ordnungswidrigkeiten zum Beispiel im Straßenverkehr gibt es hierzu eigentlich eine Bagatellgrenze von 250 Euro - im Fall der Corona-Bußgelder war allerdings schon die Grundlage nicht rechtmäßig. Bei Strafsachen, die auf der Grundlage von rechtswidrigen Gesetzen verhängt wurden, ist eine Wiederaufnahme des Verfahrens sehr wohl möglich - dies könnte übertragen werden. Der Bayerische Rundfunk zitierte jedenfalls kürzlich den Münchner Staatsrechtler Walther Michl mit der These, dass dieses Rechtsstaatsprinzip auch auf Bußgelder anzuwenden sei. Demnach könne jemand, der wegen eines Verstoßes in den April-Wochen ein Bußgeld bezahlen musste, die Wiederaufnahme seines Verfahrens verlangen und eine Rückzahlung erwirken.

Sofern nicht ohnehin der Freistaat die nun von Eisenreich ins Spiel gebrachte Variante einer Rückzahlung auf Antrag verwirklicht. Dies hätte freilich zur Folge, dass die Kommunen, die Bußgelder einnahmen, bereits verplantes oder ausgegebene Mittel hergeben müssten; wobei die Summen letztlich überschaubar sind. Insgesamt hatten die Kommunen in der Pandemie aber durchaus beträchtliche Einnahmen durch Ordnungswidrigkeiten verzeichnet, die Landeshauptstadt München beispielsweise meldete im März 2021 nach dem ersten Corona-Jahr Bußgelder in Höhe von zwei Millionen Euro als Zwischenbilanz.

Zuletzt hatte Gesundheitsminister Holetschek trotz des Leipziger Urteils den einstigen Hardliner-Kurs der Staatsregierung verteidigt. "Im Frühjahr 2020 gab es nur begrenzte Erkenntnisse über das neuartige und hochansteckende Coronavirus, keine Medikamente und keinen Impfstoff. Klar war, dass angesichts der vielen schweren Krankheitsverläufe und einer hohen Sterblichkeit ein konsequentes Vorgehen notwendig war - und genau das haben wir in Bayern getan." Man sei überzeugt davon, dass die Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr 2020 "zum Wohl und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Bayerns aus damaliger Sicht ein wirksames und richtiges Mittel waren. Daran ändert sich auch nichts, wenn jetzt rückblickend Gerichte zu einer anderen Einschätzung kommen". Zur Frage der Bußgelder von damals hatte das Gesundheitsministerium laut Medienberichten auf die "sorgfältige Analyse" des Urteils verwiesen, dessen genaue Schriftsätze noch nicht zugestellt seien.