"Have a nice time, bye-bye!": Fast drei Monate lang waren das die einzigen Worte, die Carmen Rohrbach zu hören bekam. Jeden dritten Abend vermeldete sie wie verabredet per Satellitentelefon "No problems" und erhielt stets dieselbe kurze Antwort. Manchem wäre ihre winterliche Einsiedelei in den Rocky Mountains wie Isolationsfolter vorgekommen: kein Dorf im Umkreis von 200 Kilometern, eine Tagesreise mit dem Motorschlitten vom nächsten - nur im Sommer bewohnten - Camp entfernt. Doch die 71-jährige Reiseschriftstellerin und Biologin hat in ihrer Blockhütte am Chukachida-See nichts vermisst - im Gegenteil: Sie empfand den Aufenthalt als "wirklich traumhaft schön".

In der Hütte in British Columbia hat die Schondorferin die Monate März bis Mai 2018 verbracht, nachdem sie im Sommer davor mit ihrem Freund dorthin gewandert war. Gerade sind ihre Erlebnisse als Buch erschienen. Es ist ihr 19. Werk: Seit Rohrbach 1976 aus der DDR freigekauft wurde, wo sie wegen eines missglückten Fluchtversuchs zwei Jahre lang in Gefängnissen saß, war sie viel und oft lange unterwegs. Als Biologin führte sie ein Jahr lang ein Robinson-Dasein auf einer winzigen Galapagos-Insel. Als Reiseautorin verbrachte sie ein Jahr im Jemen oder wanderte sechs Monate allein auf Island. Und noch immer ist ihre Reiselust ungebrochen.

Außer einer kaum stillbaren Sehnsucht nach der Ferne und Entdeckungen wurde der lebhaften, zierlichen Frau offenbar viel Zähigkeit in die Wiege gelegt. Willensstärke und Widerstandskraft brauchte sie auch in Kanada - aber weniger, um in der Wildnis zu bestehen, sondern um sich mit ihrem vertraglich abgesicherten Wunsch nach Einsiedelei gegen den Tourveranstalter durchzusetzen. Der Kampf mit dem Mann, den Rohrbach im Buch nur John nennt, zog sich hin: "Er ist mir einen ganzen Monat lang nicht von der Pelle gerückt." Er traute ihr einfach nicht zu, allein in der Natur zurechtzukommen: "Das hat wohl zu sehr an seinem Ego gekratzt." Im Buch versteht es die Autorin, den Konflikt mit dem wortkargen, ehemaligen Trapper, also einem Fallensteller, spannend wiederzugeben. Selbst als John sie endlich in das einsame Blockhaus am See bringt, benötigt Rohrbach fünf Tage und einen Wutanfall, um ihn endlich loszuwerden. Verständlich, dass John in der Danksagung am Ende des Buchs übergangen wird.

Die folgenden Monate bis Mai besteht ihr Alltag aus Holzhacken, Heizen und Kochen sowie ausgedehnten Foto-Touren in die Wildnis. Auf Langlaufskiern ist sie auf dem gefrorenen See unterwegs und bricht auch einmal durch die Schneedecke ein - zum Glück hält die Eisschicht, Rohrbach kann sich befreien. Sie lernt ihre Nachbarn kennen: Elche, Wölfe, Füchse, einen Vielfraß, Otter, Adler, viele Vögel und Schneeschuhhasen. Abends schreibt sie Tagebuch und führt in Gedanken Selbstgespräche. Zwei Hörnchen und drei Meisen leisten ihr als Hausgenossen Gesellschaft. Bären - gegen die sie ein Abwehrspray, aber keine Schusswaffe dabei hat - lassen sich übrigens nicht blicken. Die halten meist Winterruhe. Nur dass sich in dieser Jahreszeit Menschen an den Lake Chukachida verirren, ist noch unwahrscheinlicher.

Das etwa 20 Quadratmeter große Ein-Zimmer-Blockhaus liegt auf 1250 Metern Höhe zwischen den Bergen. Der Abenteurer und Schriftsteller Nicolas Vanier hatte es vor einem Vierteljahrhundert errichtet, er lebte dort einen Sommer lang mit Frau und Tochter. Rohrbach genießt dort das Alleinsein, der einzige Kontakt zur Außenwelt bleibt das Sekunden-Telefonat per Satellit alle drei Tage mit Johns Frau. Für einen Anruf beim Lebensgefährten in Deutschland hätte das Prepaid-Guthaben nicht gereicht: "Ich glaube, die Trennung war so einfacher auszuhalten, als wenn man die Sehnsucht immer wieder erneuert", meint Rohrbach.

Als Trost gibt es an manchen Abenden Schokolade oder Marzipan aus Deutschland

Als Trost gibt es an manchen Abenden Schokolade oder Marzipan, das sie aus Deutschland mitgenommen hat. Die übrigen Vorräte hat sie im Supermarkt in Prince George eingekauft, acht Kisten voller Lebensmittel. Reis, Nudeln, trockene Bohnen und Erbsen, Ei- und Milchpulver, Mehl zum Backen, Haferflocken. "Sehr wichtig sind frische Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch, weil sie sich lange halten", sagt Rohrbach: "Meine Nahrung war sehr abwechslungsreich, und es blieb genug für die Gäste im Sommer übrig."

Der Schnee wurde die ganze Zeit nicht weniger, bis zu drei Meter hoch lag er auf und vor der Hütte. Zuletzt hatte er eine Konsistenz wie Reis. Als das Wasserflugzeug Ende Mai auf dem gerade noch nachts vereisten See landete, um sie abzuholen, fand sie, die Zeit im Blockhaus sei zu kurz gewesen. Doch inzwischen meint Rohrbach: "Einmal voll in die Natur einzutauchen reicht mir, ich bin nicht der Aussteigertyp."

Allerdings auch nicht der Typ für Gruppenreisen, wie sie gerade in Kasachstan auf der Spur der Sibirischen Steinböcke gemerkt habe - inzwischen ist die Schondorferin schon von ihrer nächsten Fernreise zurückgekehrt. Die meiste Zeit waren sie Führern und Pferden im Grenzgebirge zu China. Rohrbachs Resümee: "Ich bin dafür nicht geeignet. Ich passe mich an die Landschaft und die Menschen, die mich als Gast aufnehmen, an - aber nicht an eine Reisegruppe." Erstmals seit langem scheint ihr Fernweh nachgelassen zu haben: Vorerst hege sie keine konkreten Reisepläne, bis zum Sommer 2020 will sie das Buch mit dem Arbeitstitel "Mit Steinbockjägern in Kasachstan" schreiben.

Darin wird sie auch ihre Erlebnisse mit Beizjägern in der Mongolei schildern, wo Kasachen mit Steinadlern Hasen, Füchse und sogar Wölfe erbeuten. Von dieser Reise im Jahr 2005 hat sie bislang nur elf Seiten veröffentlicht, nun sollen es etwa hundert werden. Es wartet also viel Arbeit im Eigenheim in Schondorf auf sie. Doch auf die Frage nach ihrem Traumziel, das danach vielleicht als Belohnung lockt, hat Carmen Rohrbach natürlich schon eine Antwort parat: "Kamtschatka".

"Mein Blockhaus in Kanada", Malik/Piper