Cannabis in Bayern

Von Patrick Wehner

Dass man ein dickes Fell braucht, wenn man in Bayern legal Gras anbauen möchte, war Erdin Tuncer schon lange klar. Als der Oberschleißheimer am Dienstag aber auf sein Handy schaute, kochte die Wut schon recht schnell hoch. Auf dem Display las er, dass in Bayern bisher noch kein Cannabis-Verein eine Genehmigung erhalten hat, weil laut Staatskanzlei alle Anträge bisher unvollständig gewesen seien. Für Tuncer ist diese Aussage blanker Hohn.