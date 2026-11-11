Bayerns Ministerpräsident hätte beinahe eine Kabinettssitzung leiten können an diesem Mittwoch im äußersten Südosten des Landes. Markus Söder hat sich immerhin von Innenminister Joachim Herrmann, Finanzminister Albert Füracker, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (alle CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (FW) an den Königssee begleiten lassen. Doch auf dem sogenannten Stockerl standen an dem Tag andere Leute, die in der weiten Welt des Wintersports wohl ein bisschen berühmter sind als die freistaatliche Politprominenz.

Die durchschnitt in erster Reihe das Band zur Wiedereröffnung der Bob- und Rodelbahn am Königssee, gleich nachdem die Weihwassertropfen von der kirchlichen Segnung am frischen Eis festgefroren waren. Aber noch davor hatte im Eiskanal die Deutsche Meisterschaft im Rennrodeln stattgefunden. Und unter den Athleten und auch im Publikum waren deutlich mehr Olympiasiegerinnen und Gewinner von WM-Gold als es in Bayern Minister gibt.

Bei der DM haben unter anderem Julia Taubitz und der Berchtesgadener Felix Loch gewonnen. Loch war in jener Nacht vom 17. auf den 18. Juli 2021 unter den allerersten, die in den sozialen Medien ihr Entsetzen über den Verlust der Bobbahn geteilt haben. Ein langer Starkregen war über dem Berchtesgadener Talkessel niedergegangen und hatte den schmalen Klingerbach zum reißenden Wildbach gemacht. Das Wasser hatte von den Hängen des Grünsteins Bäume und Felsen mit sich gerissen und auch Teile der Bobbahn, die den Bach in ihrem oberen Abschnitt überquerte. Andere Teile waren von Schlamm und Geröll verschüttet worden, so wie einige Wohnhäuser drüben im Ort Schönau am Königssee.

Zwei Menschen waren in jener Unwetternacht im Talkessel gestorben, drei Nächte zuvor hatten im Ahrtal in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 130 Menschen durch den Starkregen ihr Leben verloren. Der Bund richtete nach der Katastrophe einen Wiederaufbaufonds ein, aus dem dann auch der Großteil der Arbeiten an der Bobbahn bezahlt worden ist.

Das Hochwasser hatte 2021 Teile der Bobbahn am Königssee mit sich gerissen. Foto: Tobias Hase/dpa

Schon am Tag nach der Zerstörung der Bahn waren unter anderem Söder und Olaf Scholz (SPD) an den Königssee gekommen. Scholz war damals Bundesfinanzminister und noch nicht Kanzler. Als solcher regiert längst Friedrich Merz (CDU), und auch das zeigt, dass sich der Wiederaufbau der Bahn eine Weile hingezogen hat.

Die Planungen haben 2022 begonnen, die ersten Bauarbeiten Ende 2024. Doch im Sommer des vergangenen Jahres hat plötzlich der TÜV die Schweißnähte an den Kühlmittelleitungen kritisiert, die der Landkreis Berchtesgadener Land als Eigentümer der Bahn und der Bob- und Schlittenverband eigentlich für intakt und tauglich gehalten hatten. Das hat ein weiteres Jahr gekostet, aber der Gemeinde Schönau, dem Landkreis und dem Verband auch die Gelegenheit gegeben, sich ohne Urteil mit dem Bund Naturschutz zu einigen.

Bob- und Rodelbahn am Königssee : Ein zutiefst bayerischer Feiertag Fünf Jahre, nachdem eine Sturzflut Teile der Bob- und Rodelbahn zerstört hat, können am Königssee wieder deutsche Meisterschaften ausgetragen werden. Es gewinnt, wie passend: Lokalmatador Felix Loch. Von Sebastian Winter ...

Der BN hatte früh die nahezu fraglose Entschlossenheit kritisiert, mit der die Politik die Bahn wieder aufbauen wollte – zumal die Hänge des Grünsteins weiterhin offiziell als geologisches Risikogebiet gelten. Der BN interpretiert das so, dass auch die erneuerte Bobbahn von einem neuen Hangrutsch mitgerissen werden könnte.

Vor allem aber war den Naturschützern der geplante hohe Turm für den Herren-Start der Rennrodler ein Dorn im Auge. Von dieser Planung sind die Bauherren dann abgerückt und haben einen deutlich sanfter in den Hang integrierten Herren-Start geplant, der im kommenden Jahr gebaut werden soll. Im Gegenzug hat der BN Ende 2025 seine Klage gegen das Gesamtprojekt zurückgezogen.

Kosten soll das alles am Ende deutlich mehr als 50 Millionen Euro, die zum allergrößten Teil aus dem Aufbaufonds des Bundes stammen. Angesichts zahlloser Danksagungen an die Adresse der Staatsregierung hat Söder dies am Mittwoch ebenso wenig verschwiegen wie den Umstand, dass auch das Geld des Bundes zu einem nennenswerten Teil aus Bayern komme.

Der Blick auf die wiedereröffnete Anlage direkt am Königssee. Foto: Uwe Lein/dpa

Der Freistaat hat sich zusätzlich an den Kosten für die Sicherung der umliegenden Hänge mit tiefen Stahlankern und starken Metallnetzen sowie am Verbauen des Klingerbachs beteiligt. Dieser strömt am Mittwoch unscheinbar wie eh und je durch eine gewaltige Geschiebesperre, die Baumstämme, Felsbrocken und Geröll in Zukunft zurückhalten soll.

Für diesen Teil des Gesamtwerks darf sich Umweltminister Glauber zuständig fühlen, so wie Herrmann für den Sport und Füracker für das staatseigene Unternehmen Lotto Bayern als alten und neuen Namenssponsor des Eiskanals. Landwirtschaftsministerin Kaniber ist nicht nur örtliche Abgeordnete, sondern im Kabinett auch für den Tourismus zuständig. Der ist ein wichtiger Wirtschaftszweig im Berchtesgadener Land, wo man die Betten in den Hotels und Pensionen nun wieder mit Rodlern, Bob- und Skeletonfahrern sowie deren Betreuern und Zuschauern füllen will.

Sportler wie Felix Loch freuen sich vor allem, dass die 1968 gebaute älteste Kunsteisbahn der Welt wieder fast voll befahrbar ist. Der noch fehlende Herren-Start wird noch etliche weitere Millionen kosten und muss 2027 fertig werden. Im Februar 2028 sollen am Königssee zum achten Mal Rodel-Weltmeisterschaften stattfinden. Der Ministerpräsident hat am Mittwoch ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten auf eine öffentlichkeitswirksame Gästefahrt im Viererbob verzichtet. Zugleich hat er zugesagt, an der Rodel-WM immerhin als Schirmherr teilzunehmen.