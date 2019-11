An den bayerischen Schulen wird es nun doch kein neues Schulfach "Alltagskompetenz" geben - dafür aber zusätzliche Projektwochen. Diese Entscheidung der schwarz-orangen Koalition gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstag anlässlich eines Auftritts auf der Landesversammlung des Bayerischen Bauernverbands in Herrsching bekannt. "Wir brauchen kein komplett neues Schulfach. Stattdessen soll es Projektwochen vor allem an den weiterführenden Schulen geben", sagte Söder anschließend.

Der Regierungschef begründete den Schwenk damit, dass die Projektwochen schneller und effektiver realisierbar seien. "Wir müssen nicht komplett neue Lehrpläne schreiben und bei anderen Fächern Stunden kürzen. Stattdessen können auch Landfrauen und Praktiker einbezogen werden." Das sei im Koalitionsausschuss entschieden worden, und auch der Bauernverband sei einverstanden. "Die Projektwoche Alltagskompetenz wird sicher eine echte Abwechslung im Schulalltag sein. So etwas gibt es nur in Bayern", sagte Söder.

Die Idee für "Alltagskompetenz" als neues Schulfach war nach dem erfolgreichen Volksbegehren "Rettet die Bienen" bei den Beratungen über ein großes Umwelt- und Artenschutzpaket geboren worden.