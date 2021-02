Von Matthias Köpf, Plattling

Zumindest politisch dürfte das Paar Debrecziner, das Bernd Sibler im Dezember in der Landtagsgaststätte in Gesellschaft von Bauministerin Kerstin Schreyer und drei weiteren Abgeordneten zu sich genommen hatte, Bayerns Wissenschaftsminister noch eine Weile im Magen gelegenen sein. Zwei Personen hätten an dem Tisch damals sitzen dürfen, um in der Pandemie den gebotenen Mindestabstand zu wahren. Die Zerknirschung war groß, obwohl es da mit den Würsten am Tisch nur ganz kurz zu einer Überschneidung mit zu vielen Personen am Tisch gekommen sei.

Kürzlich aber hat sich bei Sibler wieder was überschnitten: Ein Foto in der Plattlinger Zeitung zeigt ihn im Garten seines Hauses - zusammen mit dem zweiten Bürgermeister und dem Geschäftsleiter der Stadt Plattling sowie zwei Vereinsvertretern, die Sibler alle miteinander und vor allem gleichzeitig zum Fünfzigsten gratulierten.

Nach den aktuellen Corona-Regeln im Freistaat sind das mindestens drei und mit dem fotografierenden Berichterstatter der Lokalzeitung sogar vier Mitglieder verschiedener Haushalte zu viel, die da aus Anlass des runden Geburtstags in Siblers Garten stehen - und zwar ganz unabhängig vom Abstand, den sie auf dem Foto voneinander halten. Masken trugen zumindest die fünf Fotografierten dabei allerdings auch nicht.

Der Herr des Hauses und des Gartens hatte nach eigenen Angaben im Vorfeld seines Geburtstages "als Person des öffentlichen Lebens ausdrücklich gebeten, mir telefonisch oder postalisch zu gratulieren". Das besagte Foto sei "im dienstlichen Kontext entstanden" und zeige "die offizielle Gratulation der Stadt Plattling, die angemeldet war". Die beiden Vereinsmitglieder seien unangemeldet hinzugekommen. "Bei diesem wenige Minuten dauernden Treffen an der frischen Luft wurden selbstverständlich die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten", lässt Sibler mitteilen. Großen Wert legt der Minister darauf, dass da zu seinem Fünfzigsten vielleicht zu viel gratuliert, aber nichts gefeiert wurde. "Sollte ein anderer, missverständlicher Eindruck entstanden sein, so bedauere ich das."